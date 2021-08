26 faits sur les lumières du vendredi soir

Friday Night Lights est enfin sur Netflix, ce qui signifie que c’est le moment idéal pour revisiter notre ville de football préférée alors qu’ils se battent pour un titre. Mais il y a un tas de moments en coulisses qui surprendraient même les plus grands superfans du FNL alors qu’ils revoyaient la série. Vous pensez savoir tout ce qui s’est passé pendant le tournage ? Ou simplement à la recherche de nouvelles informations qui pourraient changer la série telle que vous la connaissez ?

Voici quelques faits amusants sur les lumières du vendredi soir :



1. Avant Coach Taylor, il y avait Ben Affleck. En 1993, NBC a créé un nouveau drame intitulé Against the Grain, basé sur Friday Night Lights: A Town, a Team, and a Dream de Buzz Bissinger, publié trois ans auparavant. L’émission mettait en vedette Ben, 21 ans, et Robyn Lively (la sœur de Blake). Plus tôt cette année, Robyn a publié un retour épique mettant en vedette Ben, ses cheveux gonflés et l’émission qui n’a duré que huit épisodes.

2. Lindsay Lohan a failli rejoindre le casting. Dans un univers alternatif, on aurait vu la star de Freaky Friday jouer Tyra Collette. Au lieu de cela, elle a décidé de passer pour se concentrer sur sa carrière cinématographique.

3. Taylor Kitsch n’était pas sobre lors de son audition pour Tim Riggins. Scott Porter (Jason Street) a parfaitement décrit la cassette d’audition de Taylor en 2013 : « La caméra s’allume et vous ne voyez qu’une jambe. Ensuite, vous voyez Kitsch s’asseoir sur une chaise et il regarde juste dans la caméra. Il y a un grand garçon à côté de lui et il se penche, l’attrape, le met sur une jambe, l’ouvre avec une main, boit tout le grand garçon, le pose, attrape le deuxième, l’ouvre avec un main et va [in Canadian accent] — Voici Taylor Kitsch, en train de lire pour Riggins. Et puis il commence la scène au bord de la piscine où il dit « Texas pour toujours » pour la première fois. » Des frissons.

Taylor avait également un assez bon compte rendu de sa cassette d’audition: “J’ai apporté une glacière, j’ai mis une grande couverture noire derrière moi, et mon agent l’a filmée. J’ai trouvé cette bière du Texas – la bière Lone Star – et je les buvais, juste dans mon introduction.”

4. Minka Kelly a initialement lu pour le rôle de Tyra Collette. Mais les producteurs lui ont dit qu’elle était meilleure en tant que fille douce. (Désolé, Tyra). On a également dit à Minka de lire ses lignes comme si elle prenait de l’héroïne. Après sa performance reconditionnée, Peter Berg lui a dit: “Non, non, c’est de la coke.”

5. Jason Street est basé sur David Edwards, un joueur de football de lycée né à Austin qui a été paralysé du cou aux pieds après une blessure en 2003. David est décédé trois jours avant son 21e anniversaire en 2008 à la suite de complications liées à une pneumonie. Scott Porter n’a jamais pu le rencontrer en personne mais a rencontré son père. “David n’était qu’une lumière”, a déclaré Scott à Vanity Fair en 2009. “C’était déchirant quand nous l’avons perdu.”

NBC

6. La gueule de bois réelle de Kyle Chandler lui a donné le poste d’entraîneur Taylor. Comme Peter Berg l’a rappelé lors d’une table ronde en 2011 avec Grantland, « Il est monté sur une moto. Il buvait depuis deux jours avec ses copains. Il avait une barbe et des poches sous les yeux. Il avait clairement la gueule de bois comme de la merde. J’étais vraiment surpris, parce que je me souvenais de lui comme de ce jeune homme au visage frais, enfantin et charmant. Et là, il ressemblait à l’un des frères Baldwin après un week-end difficile… Il avait l’air d’un gâchis, et j’ai juste dit : ‘Tu ressembles à un entraîneur de football de lycée du Texas !’ »

7. Connie Britton, qui a également joué un rôle dans le film Friday Night Lights de 2004, a accepté le poste de Tami Taylor sur la base d’une condition majeure. Selon Berg lors de la table ronde de Grantland en 2011, Connie a déclaré aux producteurs qu’elle n’allait pas passer “10 ans assis sur un gradin en bois dur à me faire des éclats dans le cul et à encourager Kyle Chandler”. Ils lui ont promis un personnage avec “de la dimension” et “une vraie voix”. Ils ont livré.

8. Pour créer des liens, les futurs Tami et Eric Taylor ont conduit ensemble de LA à Austin, où la série a été tournée. Encore une fois, de la table ronde Grantland 2011 de Berg : « J’ai dit que c’était une idée horrible pour de multiples raisons. Ils m’ont ignoré. Connie m’a dit avec dédain qu’elle savait ce qu’elle faisait et qu’elle n’avait pas besoin de mes conseils. J’étais convaincu qu’ils auraient une liaison torride au moment où ils arriveraient à Santa Fe et que le mariage de Kyle serait terminé au moment où ils arriveraient à Austin. Je me suis trompé là-dessus, Dieu merci.”

Giphy

9. Presque toutes les scènes ont été tournées dans un lieu réel et non dans un décor. Ce qui signifie que vous pouvez accéder aux sites réels qui hébergeaient autrefois Riggins Rigs, The Landing Strip et The Alamo Freeze. Fait amusant en prime : l’Alamo Freeze est en fait Dairy Queen.

10. Tout le monde n’était pas content de filmer l’émission en ville. Un joueur de l’équipe IRL Pflugerville a noté que le tournage de l’émission était une “énorme distraction” et a provoqué l’annulation d’un rassemblement de soutien aux seniors. Ouais, je serais un peu en colère aussi, pour être honnête.

11. Le look FNL naturel que vous aimez tant est arrivé parce que les répétitions n’existaient pas à Dillon. Comme le co-producteur exécutif Jeffrey Reiner l’a déclaré au Chicago Tribune en 2007, « Notre approche n’a rien de technique… Dans une émission télévisée ordinaire, les acteurs doivent frapper leurs cibles, ils répètent et ils doivent attendre l’éclairage. Avec notre émission, avant que vous ne le sachiez, nous tournons. Il n’y a pas de répétition. Il n’y a pas de marques. Nous avons un éclairage très minimal… Je dirai : « Je veux une caméra ici et une caméra ici. La troisième caméra — tu me surprends. ‘”

12. L’entraîneur Taylor était super malade lors de son célèbre discours dans les vestiaires des championnats d’État de la première saison. Comme Connie Britton l’a rappelé lors d’un rassemblement ATX en 2013, sa meilleure moitié à l’écran avait une angine streptococcique. “Il avait des hallucinations et c’était un gros bébé.” Kyle Chandler dit : « J’ai eu un rhume ce jour-là, et j’ai commencé à me sentir très étrange, et au moment où nous sommes arrivés là-haut, j’étais en désordre… Je ne m’en souviens pas beaucoup. J’étais juste un gâchis. “

13. Les Taylors étaient censés avoir une grosse scène de sexe dans la première saison. Mais Kyle Chandler a tout gâché. “Vraiment, Kyle serait vraiment embarrassé chaque fois que nous devions nous embrasser”, a déclaré Connie Britton sur Watch What Happens Live. “Le deuxième épisode de tous les temps, ils nous ont écrit une grande scène de sexe qui a ouvert l’épisode et il était si mal à l’aise avec ça et c’était si terrible qu’il a été coupé de la série et nous n’avons plus jamais eu de scène de sexe pour le reste de l’histoire des lumières du vendredi soir. “

14. Landry et Street ne se sont jamais parlé dans l’histoire de la série. Ils ont partagé une scène ensemble, lorsque le groupe de Landry Crucifictorious a joué un spectacle. Mais aucun mot n’a été échangé.

NBC

15. Taylor Kitsch a inventé le surnom de Street, “Six”. Selon Scott Porter, le nom n’était pas sur le script. C’était du kitsch. Quand il est entré dans la chambre d’hôpital de la première saison et est finalement venu me voir pour la première fois ? Au lieu de dire ce qu’il y avait sur la page, il a dit ‘Six’ et ça a collé.'”

16. Kyle Chandler a travaillé comme pompier volontaire local pendant le tournage. Il n’en a jamais parlé sur le plateau, mais il a trouvé le temps de filmer une publicité demandant plus de volontaires.

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

17. La maison de Tim et Billy était dégoûtante. Selon Taylor Kitsch à la table ronde de Grantland, « ça puait. Il y avait de la moisissure. La piscine était remplie de boues.” Une personne est même tombée malade et un médecin a été appelé. “Il m’a dit : ‘Vous ne devriez pas tirer dans cette maison.'”

18. La scène où Riggins et Street se disent au revoir à New York a pris 25 minutes à tourner parce que les deux acteurs pleuraient tout le temps. Je veux dire, cela prendrait une éternité aussi si cela signifiait passer plus de temps à tourner avec ces gars-là.

NBC

19. Les Panthers et les Lions partageaient le même bâtiment physique. Ce bâtiment était le champ Del Valle, juste à côté de l’aéroport d’Austin. Le spectacle a peint un côté rouge et un côté bleu pour refléter les couleurs de l’équipe, selon AV Club. Pour faire du terrain de jeu des Lions, un terrain de baseball voisin a été converti en terrain de football et un gymnase a été construit pour cacher les gradins des Panthers.

20. Michael B. Jordan a fait ses propres cascades de Vince Howard. “Être Vince à ce moment-là était quelque chose que je n’oublierai jamais”, a-t-il déclaré au Hollywood Reporter à propos du gigantesque jeu State dans la finale de la série. «Ce jour-là, nous avions un nombre record de figurants pour le spectacle sur le plateau et c’était plein à craquer. Je n’oublierai jamais ce moment… J’avais l’impression d’être un gladiateur dans le Colisée.”

21. Mais Taylor Kitsch était la plus sportive de toutes. Pas vraiment de surprise ici, mais selon Taylor, c’est probablement à cause de sa carrière de hockeyeur de 20 ans au Canada. « C’est Riggs. C’est un morceau de son caractère », a-t-il déclaré lors de la table ronde de Grantland. Et je suis un chat physique, de toute façon. Peut-être que tu t’emballes un peu, mais c’est de ça dont il s’agit, tu sais ?”

NBC

22. Gracie Belle, qui a, genre, deux répliques, est en fait jouée par des triplés. Leurs noms sont Cailin, Madeline et Jocelyn. Beau.

23. La crise de grossesse de Mindy a été écrite par Kyle Chandler, qui a vécu quelque chose de similaire avec sa femme. Selon Stacey Oristano, qui joue Mindy, l’interaction réelle de Kyle a eu lieu dans son garage.

24. Tami et Eric Taylor ont toujours été censés quitter Dillon. Le showrunner Jason Katims a déclaré qu’il avait toujours imaginé que les Taylor conduisaient une voiture et quittaient la ville. Bien sûr, ce coup n’a jamais eu lieu, mais le flash-forward d’Eric entraînant à Philly et sortant du terrain avec Tami était tout aussi charmant.

25. De nombreux membres de la distribution ont travaillé ensemble longtemps après la fin de la série. Si vous êtes un grand fan de télévision, vous avez peut-être vu les acteurs de la série interagir les uns avec les autres dans d’autres séries comme Parenthood.

26. L’émission partage également le même univers que les autres émissions de NBC. En parlant de Parenthood, FNL se déroule également dans le même univers que le hit NBC About a Boy, qui a été produit par Jason Katims. Il y avait même une série Web sur la parentalité mettant en vedette Jesse Plemons dans le rôle de Landry et le Crucifacteur

Tumblr

