26 meilleurs films à diffuser sur la plateforme

Les vacances battent leur plein et vous savez ce que cela signifie : nous avons accès à certains des meilleurs films de la saison grâce à l’énorme catalogue de Netflix. De la comédie à la romance en passant par de nombreux favoris de la famille, Netflix vous a couvert cette saison des vacances.

Ce sont tous pour le mois de décembre 2021, ce qui signifie que tout ce qui est répertorié est déjà sur Netflix, sauf indication contraire.

Assurez-vous également de consulter nos autres listes pour voir nos autres recommandations :

Les Chroniques de Noël



L’histoire de la sœur et du frère Kate et Teddy Pierce, dont le plan de la veille de Noël pour voir le Père Noël à la caméra se transforme en un voyage inattendu dont la plupart des enfants ne peuvent que rêver. (IMDb)

vacances



Marre d’être célibataire en vacances, deux étrangers acceptent d’être les plus platoniques l’un de l’autre toute l’année, seulement pour ressentir de vrais sentiments en cours de route. (IMDb)

Noël blanc



Une équipe de chant et de danse à succès s’implique de manière romantique avec une sœur et s’associe pour sauver l’auberge défaillante du Vermont de leur ancien général commandant. (IMDb)

Un Noël très Murray



Bill Murray craint que personne ne se présente à son émission télévisée en raison d’une terrible tempête de neige à New York. (IMDb)

Aimer fort



Une fille de LA, malchanceuse en amour, tombe amoureuse d’un gars de la côte est sur une application de rencontres et décide de le surprendre pour les vacances, seulement pour découvrir qu’elle a été prise au piège. Cette comédie romantique enjouée raconte sa tentative d’amour. (IMDb)

Jingle Jangle : un voyage de Noël



Un monde imaginaire prend vie dans le conte de vacances d’un fabricant de jouets excentrique, de sa petite-fille aventureuse et d’une invention magique qui a le pouvoir de changer leur vie pour toujours. (IMDb)

Les mineurs non accompagnés



Un groupe de mineurs non accompagnés se lie alors qu’il neige à l’aéroport international Hoover du Midwest pendant la saison des vacances et crée finalement eux-mêmes des vacances de fortune. (IMDb)

Le Père Noël est de retour



Klaus



Un simple acte de gentillesse en déclenche toujours un autre, même dans un endroit glacé et lointain. Lorsque le nouveau facteur de Smeerensburg, Jesper, se lie d’amitié avec le fabricant de jouets Klaus, leurs cadeaux font fondre une querelle séculaire et livrent un traîneau rempli de traditions de vacances. (IMDb)

Noël avec vue



Les aspirations secrètes d’un restaurateur raté et d’un célèbre chef menacent leur romance de Noël florissante. (IMDb)

Vacances dans la nature



Opération Christmas Drop



Héritage de Noël



Pour être PDG, une héritière est mise au défi par son père de remettre une lettre de Noël en personne à son ex-partenaire dans leur ville natale – voyageant en bus, incognito et avec seulement 100 $. Apprendra-t-elle quelque chose des gens là-bas ? (IMDb)

Le calendrier des vacances



Ruée des Fêtes



Après son licenciement soudain, un DJ de radio populaire emménage avec sa tante, emmenant ses quatre enfants gâtés et un plan pour revenir sur les ondes. (IMDb)

Célibataire jusqu’au bout



Désespéré d’éviter le jugement de sa famille sur son statut de célibataire perpétuel, Peter convainc son meilleur ami Nick de le rejoindre pour les vacances et de prétendre qu’ils sont maintenant en couple. (IMDb)

The Princess Switch 3: Romancing the Star



Lorsqu’une relique inestimable est volée, la reine Margaret et la princesse Stacy demandent l’aide de la cousine de Margaret, Fiona, faisant équipe avec un homme de son passé pour la récupérer, avec romance et entraînant un changement très inattendu. (IMDb)

Un château pour Noël



Pour échapper à un scandale, une auteure à succès se rend en Écosse, où elle tombe amoureuse d’un château – et affronte le duc grincheux qui en est propriétaire. (IMDb)

Un garçon appelé Noël



Dans cette histoire d’origine du Père Noël, un garçon ordinaire (avec une fidèle souris de compagnie et un renne à ses côtés) se lance dans une aventure extraordinaire pour retrouver son père qui part à la découverte du village légendaire d’Elfhelm. (IMDb)

tiret & lys



Une romance de vacances tourbillonnante se construit alors que Dash cynique et Lily optimiste échangent des défis, des rêves et des désirs dans le cahier qu’ils passent dans les deux sens à travers la ville de New York. (IMDb)

Avec : Midori Francis, Austin Abrams, Dante Brown