26 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

Commencez un nouveau tour d’horizon technologique quotidien, avec les nouvelles les plus chaudes des dernières 24 heures. Bienvenue!

Qualcomm cible également le métaverse de Meta et présente la plate-forme Espaces Snapdragon, pour développer des applications de réalité augmentée.

Utilisez-vous toujours Windows 7? Microsoft a annoncé que le 10 janvier plus de correctifs de sécurité. Il est temps de mettre à jour…

Attention si vous devez acheter une console ce Noël, la crise des semi-conducteurs frappe fort : Sony et Nintendo ont annoncé que ils ont réduit la production de PS5 et de Nintendo Switch OLED. Et l’ordinateur portablel Pont à vapeur de Valve, est également repoussé à février.

Actualités technologiques

Elon Musk tient parole et commence à vendre des actions Tesla après le sondage Twitter. Lire les nouvelles

Qualcomm lance Snapdragon Spaces, prévisualisant un monde plein de lunettes de réalité augmentée. Lire les nouvelles

Apple veut que tout soit étanche pour votre mort. Lire les nouvelles

Le métaverse de Facebook va se construire en Espagne : 5 astuces pour décrocher l’un des 10 000 emplois. Lire les nouvelles

Le numéro 603 de Computer Hoy est déjà dans votre kiosque ! Lire les nouvelles

El Corte Inglés ne fête pas ses 80 ans avec une tombola de 500 euros : c’est du phishing. Lire les nouvelles

L’arnaque complexe de Bizum avec laquelle ils ont réussi à voler jusqu’à 240 000 euros à une seule personne. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Instagram teste une nouvelle fonctionnalité qui vous aide à vous déconnecter. Lire les nouvelles

Les escroqueries via WhatsApp continuent d’augmenter. Lire les nouvelles

La nouvelle mise à jour de WhatsApp nous apporte un moyen plus spécifique de protéger notre vie privée. Lire les nouvelles

Ordinateurs et tablettes

Microsoft dit au revoir à Windows 7, le 10 janvier 2022, il cessera d’avoir des mises à jour de sécurité. Lire les nouvelles

Seagate vient de développer le premier disque dur NVMe qui n’est pas un SSD. Lire les nouvelles

Cette nouvelle crypto-monnaie fait des processeurs Ryzen une machine à gagner de l’argent. Lire les nouvelles

Les meilleures applications et programmes pour nettoyer et accélérer votre PC Windows 11. Consultez la liste

Mode de vie

Bizum prépare une nouvelle fonctionnalité pour les vacances de Noël. Lire les nouvelles

Comment enlever la saleté des brosses à cheveux et les laisser comme neuves, en deux minutes et sans frotter. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Nintendo prévient : ils ne pourront pas répondre à toute la demande de Switch OLED ce Noël. Lire les nouvelles

Ce Noël sera encore plus compliqué que vous ne le pensez pour acheter une PS5. Lire les nouvelles

Mauvaise nouvelle pour les joueurs sur PC : votre console la plus attendue est retardée par la crise mondiale des semi-conducteurs. Lire les nouvelles

Moteur

Attention à l’effet voyeur, l’un des principaux coupables des distractions selon la DGT. Lire les nouvelles

Impulsions électrochimiques : le secret des batteries au lithium solide de la prochaine génération de voitures électriques. Lire les nouvelles

Voici le premier fourgon électrique de Volkswagen : ID.Buzz. Lire les nouvelles

Pas Android Auto ou CarPlay, c’est la fonctionnalité que tout le monde veut avoir dans sa voiture. Lire les nouvelles

L’astuce simple pour rendre Android Auto bien meilleur sur l’écran de votre voiture. Lire les nouvelles

Science

Se coucher à cette heure vous évite d’avoir des problèmes cardiaques. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Le vélo d’appartement le plus avancé se penche comme les vélos de route (vidéo). Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!