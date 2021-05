26 nouvelles technologiques pour commencer la matinée au courant des dernières | La technologie

C’est déjà vendredi! Avant de vous déconnecter pour le week-end, faites le point sur la chose la plus importante qui s’est produite dans le monde de la technologie, au cours des dernières heures.

Les crypto-monnaies ont chuté de 30% en moyenne cette semaine, y compris des valeurs de référence, telles que Bitcoin et Ethereum. Elon Musk porte sa part de responsabilité, mais la cause principale est l’interdiction en Chine. Bien qu’il y ait plus …

Avoir surpris les déclarations sévères contre Apple du fondateur de Telegram, Pavel Durov, qui a qualifié les utilisateurs d’iPhone “d’esclaves vivant au Moyen Âge”, faisant allusion au “matériel obsolète de l’iPhone” et aux sévères restrictions qu’Apple impose aux activités commerciales sur sa plate-forme.

Les appareils portables font partie des appareils technologiques les plus vendus. Hier, ils ont été mis en vente le casque Huawei Freebuds 4 et le realme Watch 2 Pro.

Actualités technologiques

Que se passe-t-il sur le marché de la crypto-monnaie? Chaîne de catastrophes entre les principales devises et plateformes. Lire les nouvelles

Le fondateur de Telegram considère les utilisateurs d’iPhone comme des esclaves vivant au Moyen Âge. Lire les nouvelles

Twitter rouvre le processus de vérification de compte, vous pouvez donc demander le badge bleu sur votre profil. Lire les nouvelles

Tinder veut mettre fin aux commentaires offensants avec cette fonctionnalité. Lire les nouvelles

Comment savoir si la nouvelle facture d’électricité qui entrera en vigueur le 1er juin vous concerne. Lire les nouvelles

Attaques de phishing via des appels vidéo et le calendrier Google. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Google révèle le nombre d’appareils Android actifs et le chiffre est absolument vertigineux. Lire les nouvelles

WhatsApp introduit une fonctionnalité qui vous permet de cacher les conversations sensibles des regards indiscrets. Lire les nouvelles

5 raisons pour lesquelles vous devriez acheter le POCO M3 Pro si vous recherchez un mobile 5G. Lire le rapport

Cartes détaillées, réalité augmentée et avertissements pour les endroits très fréquentés; ce sont les nouvelles qui viendront sur Google Maps. Lire les nouvelles

Google Photos ajoutera des mots de passe et d’autres actualités que vous devriez connaître. Lire les nouvelles

Ordinateurs et tablettes

Le niveau de malware sur Mac est inacceptable, selon un responsable de l’entreprise. Lire les nouvelles

Le premier ordinateur quantique domestique de Google pourrait être une réalité bien plus tôt que vous ne le pensez. Lire les nouvelles

Si vous êtes préoccupé par votre sécurité, vous devez activer la protection contre les ransomwares intégrée à Windows 10. Lire les actualités

Mode de vie

Realme Watch 2 Pro: grand écran, GPS et jusqu’à 14 jours d’autonomie. Lire les nouvelles

Vous pouvez régler l’obscurité de ces lunettes de soleil intelligentes depuis votre mobile. Lire les nouvelles

L’un des meilleurs blanchisseurs de vêtements se trouve dans votre réfrigérateur, le saviez-vous? Lire les nouvelles

FreeBuds 4, le nouveau casque de Huawei avec annulation active du bruit et chargement rapide. Lire les nouvelles

Écouteurs sans fil à réduction de bruit active. Ils disposent de haut-parleurs de 14,3 mm pour offrir un son de qualité. Ils sont capables de réduire le bruit ambiant de 25 dB. Chaque oreillette offre 4 heures d’autonomie et 20 heures dans l’étui de chargement.

Les meilleures friteuses sans huile que vous pouvez acheter en 2021. Consultez la liste

Loisirs et jeux

Concerts en ligne pour 15 $, c’est la nouvelle stratégie de Spotify. Lire les nouvelles

“Les cartes GeForce sont pour les joueurs”: NVIDIA déclare la guerre aux crypto-monnaies avec ses nouvelles cartes LHR. Lire les nouvelles

Epic Games offre NBA 2K21 pour une durée limitée, vous pouvez donc l’obtenir. Lire les nouvelles

Moteur

Siri et Alexa arrivent dans les avions: les pilotes peuvent désormais voler à la voix. Lire les nouvelles

Vous pouvez maintenant acheter un yacht de Cupra. Lire les nouvelles

La science

Les aliments moisis sont-ils sûrs? C’est ce que l’on sait. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

WiPEY, l’essuie-glace pour casque de moto. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technologique du jour. Bon week-end!