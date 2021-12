26 stars partagent leurs fonds de teint et correcteurs préférés

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Malheureusement, la plupart d’entre nous n’ont pas d’équipe glamour sur la liste de paie pour se coiffer et se maquiller pour des événements spéciaux. Cependant, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous inspirer des célébrités et de leurs maquilleurs. Tout au long de 2021, de nombreuses stars ont partagé leurs fonds de teint, correcteurs, hydratants teintés et écrans solaires teintés.

Nous n’avons peut-être pas de maquilleuse professionnelle pour appliquer notre maquillage, mais nous pouvons utiliser les mêmes produits que Rihanna, Gigi hadid, Nina Dobrev, Zendaya, Olivia Rodrigo, Cardi B, Lizzo, Jessica Alba, jennifer, Kathy Hilton, Shay Mitchell, kyle richard, Amanda Seyfried, Lala Kent, chat doja, Madison lecroy, Paige DeSorbo, Padma lakshmi, allié brooke, Rosie Huntington-Whitely, Hannah Ann Sluss, Tutrice Tracy, Marie Fitzgerald, Tom Schwartz, Tom Sandoval, et Rocher Bretman.