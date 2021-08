260 millions de dollars d’actifs cryptographiques retournés ⋆ Crypto nouveaux médias

La plateforme DeFi Réseau Poly a émis un mise à jour sur le piratage d’actifs cryptographiques de 600 millions de dollars, indiquant que 260 millions de dollars en crypto ont été retournés directement à la plateforme.

L’un des plus gros hacks de l’histoire de la cryptographie pourrait peut-être avoir une fin heureuse. Deux jours seulement après le vol, en effet, le protocole cross-chain qui permet des transactions entre plusieurs chaînes, a partagé l’événement sur Twitter, le réseau social des amoureux de la crypto.

Maintenant, Poly Network semble être en attendant de recevoir à nouveau l’équivalent de 353 millions de dollars en ETH et Polygon.

Dans les heures qui ont suivi la déclaration du statut de hack de Poly Network, la plateforme de DeFi a décidé de réagir du mieux qu’elle pouvait.

D’abord, ils ont demandé coopération des acteurs du marché de la cryptographie, même publiquement sur Twitter. Paul Ardoino de Tether, CZ de Binance et Du juin de Huobi ont partagé leurs réponses.

Ensuite, afin de communiquer directement avec les hackers, Poly Network a proposé une lettre à elle seule, également publié sur les réseaux sociaux.

« Cher pirate informatique, nous souhaitons établir une communication avec vous et vous exhorter à restituer les actifs piratés. La somme d’argent que vous avez piratée est la plus importante de l’histoire du défi. Les forces de l’ordre dans n’importe quel pays considéreront cela comme un crime économique majeur et vous serez poursuivi. Il est très imprudent pour vous de faire d’autres transactions. L’argent que vous avez volé provient de dizaines de milliers de membres de la communauté crypto, d’où les gens ».