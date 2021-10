26,4% des propriétaires de crypto australiens détiennent Cardano, tandis que Dogecoin reste un pari américain

Finder a récemment publié une enquête qui a plongé dans les tendances actuelles du marché dans 22 pays, découvrant quelles crypto-monnaies, en plus du Bitcoin (BTC), stimulent l’adoption à travers le monde.

Tout en publiant un classement définitif des cryptos les plus populaires par pays, la plateforme de comparaison indépendante a également abordé la démographie des investisseurs, révélant que ce n’est qu’au Mexique que l’adoption de la crypto est plus élevée chez les femmes que chez les hommes.

Les enquêtes sont menées mensuellement aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni, au Mexique, en Allemagne et au Canada, et trimestriellement dans tous les autres pays.

Adoption mondiale de la cryptographie

Les résultats de l’enquête ont révélé les principales tendances mondiales en matière de crypto-monnaie, alors que l’adoption continue de gagner du terrain dans le monde entier. Actuellement, un peu plus d’un adulte sur 10 (11,4%) possède une crypto dans le monde.

« Le Nigeria a le taux de possession de crypto-monnaie le plus élevé au monde avec 24,2% de sa population en ligne déclarant posséder une forme de crypto-monnaie, suivis respectivement de la Malaisie (18 %) et de l’Australie (17,8%) », selon le résultats du sondage.

Alors que les États-Unis se classaient au 10e rang, avec 10,4%, le Japon est apparu comme le pays avec le plus faible taux d’adoption, avec seulement 4,6% des adultes possédant une crypto.

Crypto-monnaies les plus populaires par pays

«Parmi ceux qui possèdent une crypto, Bitcoin a la plus forte adoption au Japon avec 76,7% des adultes qui possèdent une crypto déclarant posséder Bitcoin. C’est 1,3 fois le taux d’adoption moyen mondial de 58,9% », a révélé l’enquête.

Ethereum a son adoption la plus élevée à Singapour, avec 52,4% des adultes qui possèdent une crypto déclarant posséder de l’ETH, tandis que Cardano a sa plus forte adoption en Australie, avec 26,3% des personnes interrogées qui possèdent une crypto déclarant détenir l’ADA.

Binance Coin a son taux d’adoption le plus élevé en Indonésie, avec 26,9% des personnes interrogées qui possèdent des cryptos prétendant posséder du BNB.

Pendant ce temps, Dogecoin connaît sa plus forte adoption aux États-Unis, avec 30,6% des propriétaires de cryptos prétendant détenir DOGE.

Données démographiques des investisseurs

À l’échelle mondiale, les hommes sont 1,4 fois plus susceptibles de posséder de la crypto-monnaie que les femmes, alors qu’à l’heure actuelle, environ 41% des propriétaires de crypto sont des femmes et 59% sont des hommes.

En plongeant plus profondément dans l’écart d’adoption de la cryptographie entre les femmes et les hommes, le Mexique est apparu comme le seul pays dans lequel plus de femmes (53,7 %) possèdent une crypto-monnaie que les hommes (46,3 %).

Pendant ce temps, au Japon, l’adoption est largement menée par les hommes, avec seulement 22,1% des femmes interrogées déclarant posséder des cryptos.

