265 000 décès dans les neuf prochaines années

30/09/2021 à 9h03 CEST

Le charbon a ses jours comptés presque partout dans le monde, car pays envisagent leur disparition progressive comme source d’énergie en quelques lustres. Cependant, ce matériau révèle tout son potentiel destructeur avec les chiffres de décès qu’il provoque chaque année. Un nouveau rapport montre qu’avant de disparaître des centrales thermiques, il tuera encore des milliers de personnes dans le monde. Concrètement, il sera à l’origine de 264 900 décès prématurés avant 2030, si les projets et installations en cours avec ce minéral ne sont pas annulés d’ici là, indique une étude du groupe de leadership climatique C40 Cities.

Le rapport « Coal Free Cities : Health and Economic Arguments for a Clean Energy Revolution » (Villes sans charbon : arguments sanitaires et économiques pour une révolution énergétique propre) besoin d’une décarbonation rapide, rendant compte pour la première fois de l’impact de la pollution sur la population urbaine et de ses conséquences économiques par rapport aux énergies propres.

Le président du conseil d’administration de C40 Cities et envoyé spécial des Nations Unies pour l’ambition et les solutions climatiques, Michael R. Bloomberg, a déclaré dans un communiqué que « Il n’y a pas de place pour le charbon & rdquor; à l’avenir « durable, résilient et égalitaire que nous recherchons et méritons & rdquor ;.

Émetteur principal de CO2

Le charbon est la plus grande source humaine d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) au monde et une source importante de substances toxiques et de polluants qui ont des effets mortels sur la santé humaine.

Plus précisément, selon C40 Cities, les plans actuels pourraient causer 264 000 décès prématurés dus à la pollution de l’air, 247 000 visites aux urgences dues à des complications de l’asthme ou 93 600 nouveaux cas d’asthme chez les enfants, entre autres.

Ils causeraient également 121 100 naissances prématurées ce qui pourrait entraîner un risque accru de décès, de lésions chroniques, de diabète ou de maladies cardiovasculaires.

Tout cela aurait également un impact économique sur les villes de plus de 887 000 millions de dollars (760 000 millions d’euros), selon l’étude.

Les villes sont au centre de la transition énergétique, car les deux tiers de l’énergie mondiale sont utilisés dans les villes, où 28 % du réseau électrique mondial est alimenté au charbon.

68 % de la capacité totale de charbon se situe à moins de 500 kilomètres des 61 villes étudiées par C40 Cities, dont 29 ont une ou plusieurs usines dans leurs zones urbaines.

Dix pays représentent 86 % de la capacité mondiale de charbon par gigawatt, la Chine en tête, suivie de l’Inde, des États-Unis, du Japon, de la Russie, de l’Afrique du Sud, de l’Allemagne, de l’Indonésie, de la Corée du Sud et de la Pologne.

Justement, les trois villes qui connaîtraient le plus de décès prématurés liés à l’énergie produite par le charbon – selon le rapport – seraient Calcutta (Inde), Johannesburg (Afrique du Sud) et Jakarta (Indonésie).

En Espagne, sept centrales au charbon ont fermé l’an dernier conformément au calendrier fixé par le gouvernement pour aller vers la décarbonation du pays. Le résultat est palpable : une baisse de 21 % des émissions de CO2 par rapport à l’année précédente.

On s’attend à ce qu’il n’y ait plus de centrale de ce type en Espagne d’ici 2026. D’autres pays européens suivent le même chemin.

Mettre fin à la « dépendance & rdquor; charbon

Aux portes du Sommet sur le climat de Glasgow (COP26) en novembre prochain, Bloomberg a exigé que les nations mettent fin à leur « addiction & rdquor ; aux combustibles fossiles et à assumer le danger que représente l’énergie au charbon pour la santé de ses citoyens et de leurs économies.

Le document précise que les énergies renouvelables sont déjà moins chères que de travailler avec du charbon dans la moitié des pays analysés et en 2030 ce sera dans toutes les nations.

L’énergie avec laquelle les villes peuvent produire de l’électricité moins chère, améliorer la qualité de l’air, sauver des vies et également créer jusqu’à 6,4 millions d’emplois dans le monde au cours de la prochaine décennie, selon les auteurs.

Parmi les recommandations du C40 Cities aux villes qui soutiennent la transition énergétique, figurent le interdiction et blocus du charbon et des combustibles fossiles, la régulation des prix et des émissions ou le soutien aux consommateurs qui misent sur les énergies propres et renouvelables.

Le groupe de leadership climat C40 est un réseau de près d’une centaine de maires de grandes villes qui cherche à faire face à la crise climatique et à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris avec une approche humaine et scientifique.

Étude de base : https://www.c40.org/press_releases/new-research-shows-health-and-economic-costs-of-coal-expansion

