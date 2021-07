269 ​​étudiants conférés avec des diplômes virtuels par l’Université IIHMR lors de la 7e collation des grades au milieu de COVID-19

L’Université IIHMR a décerné des diplômes de MBA aux étudiants en gestion hospitalière et sanitaire, en gestion pharmaceutique et en gestion rurale.

269 ​​étudiants ont reçu des diplômes virtuels lors de la 7e cérémonie de remise des diplômes de l’Université IIHMR. L’Université IIHMR a décerné des diplômes de MBA aux étudiants en gestion hospitalière et sanitaire, en gestion pharmaceutique et en gestion rurale. 9 étudiants ont obtenu leur doctorat.

Les principaux orateurs de la cérémonie étaient le Dr Vishwa Mohan Katoch, Chaire NASI-ICMR sur la recherche en santé publique Rajasthan University of Health Sciences (RUHS), Jaipur, le Dr Sangita Reddy, co-directeur général, Apollo Hospitals Group et Prem Sharma, fondateur et PDG DayToDay Health était l’invité d’honneur. La cérémonie a été présidée par le Dr SD Gupta, président de l’Université IIHMR et le Dr PR Sodani, président de l’Université IIHMR.

Le Dr PR Sodani, président de l’Université IIHMR a déclaré : « Nos anciens élèves ont été le plus grand atout de l’Université IIHMR en raison de leurs contributions exceptionnelles dans divers secteurs. Pour renforcer le soutien des anciens, l’IIHMR a lancé la série Connaissez vos anciens et le programme de mentorat des anciens qui ont été très bien accueillis par nos étudiants. L’Université IIHMR a été reconnue par divers organismes externes pour sa contribution aux secteurs de la santé et des secteurs connexes. Nous travaillons à l’acceptation de la nouvelle politique d’éducation récemment annoncée par le gouvernement indien. Nous ferions de notre mieux pour l’édification de la nation. Nous félicitons tous les étudiants qui ont suivi un programme de formation méticuleux et pour l’excellente contribution sur les questions difficiles dans leur domaine d’intérêt.

Le Dr Vishwa Mohan Katoch, chaire NASI-ICMR sur la recherche en santé publique Université des sciences de la santé du Rajasthan (RUHS), Jaipur, soulignant l’objectif plus large de l’enseignement supérieur, a déclaré : « COVID-19 est une situation difficile. Les étudiants diplômés doivent travailler à améliorer la situation dans leurs domaines respectifs. Ce ne sont pas les connaissances, mais leur application, qui aideront chaque individu sortant de l’Université IIHMR à établir des références dans leurs domaines. L’Université galvanise la société afin que vous, étudiants, puissiez atteindre leurs objectifs. Cet institut a considéré la santé d’une manière plus composite. Comme les enseignements du Mahatma Gandhi sont pertinents même aujourd’hui, les enseignements appris à l’Université IIHMR seront pertinents pour le reste de la vie des étudiants diplômés de cette université. L’Université IIHMR détient un héritage où les étudiants qui s’évanouissent peuvent apporter des transformations même dans les régions les plus éloignées du pays. Contrairement aux autres diplômes existants, l’Université IIHMR a introduit des programmes qui se taillent une place. Les étudiants doivent proposer des solutions dans les domaines choisis par eux qui aideront également les gouvernements à se déplacer dans ces domaines.

Le Dr Ashok Agarwal, fondateur et administrateur de l’IIHMR a déclaré : « L’IIHMR s’est construit sur les besoins et les exigences contemporaines des secteurs de la santé et des secteurs connexes. Le gouvernement, le secteur privé et les hôpitaux ont énormément contribué et l’IIHMR a donné un coup de main à cet égard. Chacun doit rechercher un objectif cohérent avec des exigences changeantes en fonction des opportunités disponibles et doit contribuer à un plus grand avantage, c’est-à-dire envers la société. Les élèves doivent être concentrés, cohérents et doivent atteindre des objectifs.

Les étudiants ont été placés dans plus de 150 organisations telles que Abbott, Novartis, Apollo Munich, Accenture, Deloitte, Fortis, GlaxoSmithKline, Narayana Hrudayalaya Hospitals, Shalby, Zydus, Water Aid, Gujarat State Watershed Management Association (GSWMA), Rajeev Gandhi Foundation, Rajasthan Mission de subsistance rurale et bien d’autres.

