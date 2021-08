26e journée de la J1 Japanese League : aperçu du match des Urawa Reds

24/08/2021 à 12:00 CEST

Le Sanfrecce Hiroshima voyage ce mercredi à Stade de Saitama 2002 se mesurer avec Rouges Urawa à sa vingt-sixième manche de la J1 Japanese League, qui débutera à 12h00.

Le Rouges Urawa Il attend avec impatience la vingt-sixième journée après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition contre lui Tokushima Vortis à l’extérieur (0-1) et contre lui Sagan tosu dans leur stade (2-1). De plus, les locaux ont gagné dans 12 des 25 matches disputés jusqu’à présent et ajoutent un chiffre de 26 buts encaissés contre 30 en faveur.

Pour sa part, Sanfrecce Hiroshima a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Kawasaki Frontale lors de leur dernier match, de sorte qu’ils arrivent au match avec l’illusion de récupérer des points laissés pour compte. Avant ce match, le Sanfrecce Hiroshima ils avaient remporté sept des 24 matchs disputés en J1 Japanese League cette saison, avec un bilan de 26 buts pour et 24 contre.

En tant que local, le Rouges Urawa ils ont gagné huit fois, ont été battus deux fois et ont fait match nul trois fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, ce qui semble montrer qu’ils ne sont pas l’une des équipes les plus difficiles à battre dans leur stade. Aux sorties, le Sanfrecce Hiroshima il a perdu deux fois et fait match nul six fois en 12 matchs jusqu’à présent, ce qui fait de lui un solide outsider.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade de Saitama 2002, obtenant ainsi 10 victoires, trois défaites et un nul en faveur de la Rouges Urawa. La dernière fois qu’ils ont affronté le Rouges Urawa et le Sanfrecce Hiroshima dans cette compétition, c’était en mai 2021 et le match s’est conclu par un match nul 2-2.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de neuf points en faveur de la Rouges Urawa. L’équipe de Ricardo Rodriguez Il arrive au match en septième position et avec 41 points avant le match. En revanche, les visiteurs totalisent 32 points et occupent la onzième position du tournoi.