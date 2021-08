26e journée de Major League Soccer : aperçu du match d’Atlanta United

18/08/2021 à 00h15 CEST

Jeudi prochain à 00h00 se jouera le match de la vingt-sixième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Atlanta et à Toronto FC dans le Stade Mercedes-Benz.

Le Atlanta United arrive avec enthousiasme pour le vingt-sixième jour après avoir remporté le L’équipage de Colomb dans le Stade MAPFRE par 2-3, avec des buts de Bateau Oui Châtain. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des 18 matches disputés à ce jour avec un chiffre de 21 buts pour et 25 contre.

Du côté des visiteurs, le Toronto FC ne pouvait pas gagner à Révolution de la Nouvelle-Angleterre lors de son dernier match (1-2), si bien qu’une victoire contre le Atlanta United Cela vous aiderait à améliorer votre palmarès en compétition. À ce jour, sur les 19 matchs joués par le Toronto FC En Major League Soccer, il en a remporté trois et accumule le chiffre de 40 buts encaissés contre 24 en faveur.

Concernant la performance dans son stade, le Atlanta United Il a un bilan de deux victoires, deux défaites et trois nuls en sept matchs joués à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le Toronto FC Il a été battu sept fois et a fait match nul une fois en 10 matchs jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra faire beaucoup d’efforts pour sa visite au stade. Atlanta United si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade Mercedes-Benz et le bilan est une victoire, une défaite et deux nuls en faveur de la Atlanta United. Le dernier affrontement entre les Atlanta et le Toronto FC Cette compétition s’est jouée en octobre 2020 et s’est terminée sur un score de 1-0 en faveur des visiteurs.

A ce moment, le Atlanta United il est en tête du classement avec un écart de trois points par rapport à son rival. L’équipe de Gonzalo pinéda il se classe à la onzième place avec 18 points à son tableau de bord. Pour sa part, le Toronto FC il compte 15 points et occupe la treizième position du classement.