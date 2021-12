27 actions de détail qui ont gagné gros le week-end dernier

C’est censé être la période la plus heureuse de l’année. Mais c’est aussi le le plus occupé – et le plus important – période de l’année pour les entreprises de vente au détail.

Source : Shutterstock

Selon la National Retail Federation, environ 20 % du volume des ventes annuelles d’un détaillant se produisent en novembre et décembre. Pour les magasins de consommation discrétionnaire comme les magasins de jouets, les bijouteries, les grands magasins et les magasins d’électronique, ce nombre se situe au nord de 30 %.

Essentiellement, c’est le moment décisif pour les détaillants. Écrasez-le en novembre et décembre, et vous en avez fait une excellente année. Manquez la cible, cependant, et vous souffrirez gravement.

C’est pourquoi les stocks de détail sont si volatils au quatrième trimestre. Un bon trimestre de vacances pourrait facilement faire augmenter le stock de détail de 20 %, 30 % ou même plus en quelques semaines. Un mauvais trimestre de vacances pourrait avoir l’impact inverse.

Ainsi, avec le week-end de magasinage le plus important de la période des fêtes maintenant dans le rétroviseur (Black Friday-Cyber ​​Monday), il est maintenant temps de fouiller dans les données pour découvrir quels détaillants gagnent gros cette saison des fêtes.

C’est exactement ce que nous avons fait – et nous sommes repartis avec quelques points à retenir sur la saison des achats des Fêtes 2021 qui, selon nous, servent de base aux stocks de détail que vous devriez acheter dès maintenant. Ces plats à emporter sont les suivants :

C’était un bon week-end de magasinage des Fêtes. Selon les dernières données de Mastercard SpendingPulse, les ventes au détail du week-end du Black Friday et du Cyber ​​Monday ont augmenté d’environ 14% en glissement annuel. C’est plus fort que prévu et indique qu’un consommateur américain est prêt à dépenser gros après avoir freiné certains achats l’année dernière au milieu de la pandémie.

La vente au détail en ligne est restée chaude. Beaucoup de gens s’attendaient à ce que les ventes physiques rebondissent fortement en 2021 au détriment des ventes en ligne. Mais cela ne s’est pas vraiment produit. Selon Sensormatic Solutions, le trafic des magasins du Black Friday a chuté de 28% par rapport aux niveaux de 2019, tandis que Mastercard a constaté que les ventes de commerce électronique au cours du week-end de magasinage des Fêtes avaient augmenté d’environ 5% d’une année sur l’autre, soit une augmentation de 29% par rapport aux niveaux de 2019. Comparativement, les ventes au détail en magasin n’ont augmenté que de 2 % par rapport aux niveaux de 2019. Shopify a également signalé une augmentation très impressionnante de 21% d’une année sur l’autre des ventes du Black Friday, en plus d’une augmentation de 75% l’année dernière.

Les grands magasins ont rebondi. Gordon Haskett a découvert que les grands magasins prospéraient le Black Friday, tandis que les données de Mastercard montrent que les dépenses dans les grands magasins ont augmenté d’environ 19% d’une année sur l’autre pendant le week-end de magasinage des Fêtes. Notre lecture des tendances d’intérêt de recherche pour divers grands magasins a également montré des taux de croissance prometteurs d’une année sur l’autre pendant le week-end.

Tout le monde voulait acheter des vêtements. Après avoir peu acheté de vêtements en vacances 2020, les consommatrices sont prêtes à réapprovisionner leur garde-robe en cette période des fêtes. Plusieurs entreprises ont souligné que les magasins de vêtements étaient un point lumineux pendant le week-end de vacances. Il convient de noter qu’une enquête de Gordon Haskett auprès des acheteurs du Black Friday a montré une forte augmentation du nombre d’acheteurs ayant effectué un achat dans la catégorie des vêtements.

Les gens proposent à nouveau. Sans surprise, maintenant que les mariages peuvent réellement avoir lieu, il y a une augmentation soudaine de la demande d’alliances et de bijoux. Selon les données de Mastercard, les dépenses des bijouteries ont augmenté de 78% d’une année sur l’autre jusqu’à présent cette saison de magasinage des fêtes.

Le jeu est au centre des préoccupations des consommateurs. Selon les données d’Adobe Analytics, les consoles et le matériel de jeu étaient les plus vendus le week-end dernier, y compris les casques PS5, Switch et Oculus.

Les magasins d’articles de sport ont affiché une solide performance. Plusieurs entreprises, dont Bank of America et Adobe, ont souligné que les magasins d’articles de sport bénéficiaient d’une forte demande en cette période des fêtes. Nos vérifications de canaux en ligne ont corroboré ce sentiment.

Compte tenu de ces informations, nous avons recensé environ 27 stocks de détail qui, selon nous, gagnent déjà gros cette saison des vacances.

Il s’agit notamment des grands exploitants de grands magasins comme Walmart (WMT), Cible (TGT), Macy’s (M), et Nordstrom (JWN), ainsi que des magasins d’articles de sport comme Dick’s Sportif Des biens (DKS) et Gros 5 Sportif Des biens (BGFV). Nos vérifications de canaux ainsi que des données externes suggèrent que ces magasins ont eu un gros week-end de magasinage des Fêtes.

Nous sommes également optimistes sur Lululemon (LULU), Adidas (ADDYY), et Nike (NKE), car il semble que la tendance athleisure gagne du terrain cette saison des vacances. crocos (CROX) se démarquent également, selon nos données, au début de la saison des vacances. Dans le monde de l’habillement, nos données suggèrent Tilly (TLYS) et Express (EXPR) a bénéficié d’une forte demande le week-end dernier.

Les vêtements et articles de plein air étaient des articles chauds le week-end dernier. Nous pensons que les grands gagnants étaient Yéti (YÉTI) et Colombie Vêtements de sport (COLME). Nos vérifications de canaux ont également suggéré une forte demande pour les magasins de rénovation domiciliaire comme Dépôt à domicile (HD) et Lowe’s (MEUGLER).

Dans le monde de la vente au détail en ligne, nous pensons que le plus grand gagnant du week-end dernier a été Shopify (MAGASIN) au milieu d’une évolution vers l’achat auprès de petits détaillants et commerçants.

Sur le front des jeux, nous pensons que les grands gagnants sont Méta (FB), grâce à une demande suralimentée pour son casque Oculus, ainsi qu’à Roblox (RBLX), étant donné que tous ces acheteurs de casques se connecteront probablement au métaverse et que Roblox possède le métaverse le plus établi aujourd’hui.

Et, enfin, nous continuons de croire que la revente et les plateformes sociales connaîtront une grosse période des fêtes, avec leurs gros gains à venir au cours des prochaines semaines alors que les acheteurs reçoivent de plus en plus de messages « de rupture de stock ». Notre liste de gagnants comprend Etsy (ETSY), Poshmark (CHIC), ThredUp (TDUP), Les RéelRéel (RÉEL), eBay (EBAY), Se casser (SE CASSER), Pinterest (ÉPINGLES), et Twitter (TWTR).

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.