Une affiche du leader du Nirvana Kurt Cobain accrochée dans une entreprise de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

La mort de Kurt Cobain il y a 27 ans aujourd’hui a laissé les fans de Nirvana se demander quelle nouvelle musique le célèbre groupe de grunge aurait pu produire au fil des ans. Un groupe s’est tourné vers l’intelligence artificielle à la recherche d’une réponse.

Lost Tapes of the 27 Club est un projet qui s’appuie principalement sur des ordinateurs pour écrire et interpréter des chansons dans le style de musiciens décédés à 27 ans, dont Cobain, Jimi Hendrix, Jim Morrison et Amy Winehouse. Selon Rolling Stone, chaque piste a été créée par des programmes d’IA analysant jusqu’à 30 chansons de chaque artiste, étudiant des choses telles que les mélodies vocales, les changements d’accords, les riffs de guitare, les solos et plus pour deviner à quoi pourrait ressembler une «nouvelle» composition.

Le projet a été créé par Over the Bridge, de Toronto, qui aide les membres de l’industrie de la musique aux prises avec une maladie mentale. Leur intention est d’attirer l’attention sur la tragédie de la mort de Cobain par suicide et sur la façon dont des musiciens vivants peuvent obtenir de l’aide contre la dépression.

En utilisant un logiciel pour essayer de se rapprocher de l’écriture et du jeu de guitare de Cobain, « Drented in the Sun » a des qualités Nirvana-esque. Le devoir de chant incombe à Eric Hogan, chanteur principal de Nevermind, basé à Atlanta, qui se présente comme le groupe d’hommage ultime au Nirvana.

Selon Rolling Stone, le projet s’est appuyé sur le programme Google AI Magenta, qui apprend à composer dans le style d’artistes donnés en analysant leurs œuvres. Auparavant, Sony utilisait le logiciel pour créer une «nouvelle» chanson des Beatles.

«Magenta a analysé les chansons des artistes sous forme de fichiers MIDI, qui fonctionnent de manière similaire à un rouleau joueur-piano en traduisant la hauteur et le rythme en un code numérique qui peut être alimenté par un synthétiseur pour recréer une chanson. Après avoir examiné les choix de notes de chaque artiste, les bizarreries rythmiques et les préférences d’harmonie dans le fichier MIDI, l’ordinateur crée une nouvelle musique que le personnel pourrait explorer pour sélectionner les meilleurs moments.

Hogan a déclaré au magazine que lorsqu’il avait entendu la musique pour la première fois, il ne savait pas comment il la chanterait.

«Je devais faire marmonner et fredonner le gars qui a inventé la piste AI [the tune]», A-t-il déclaré à Rolling Stone. «Je me sentirais bizarre d’essayer de supposer ce que [Cobain] ferait. Ils ont dû me donner une petite feuille de route, et à partir de là, tout allait bien.

Hogan a déclaré que «Noyé au soleil» est assez précis pour obtenir une ambiance Nirvana, mais pas si précis que les avocats vont venir appeler.

«Kurt écrirait en quelque sorte tout ce qu’il aurait envie d’écrire. Et s’il l’aimait, alors c’était une chanson de Nirvana », a déclaré Hogan à Rolling Stone. «Je peux entendre certaines choses dans l’arrangement de [‘Drowned in the Sun’] comme, ‘OK, c’est une sorte d’ambiance’ In Utero ‘ici ou une ambiance’ Nevermind ‘ici. … J’en ai vraiment compris l’IA.

«Kurt Cobain: On the Muddy Banks», est une œuvre de réalité augmentée de DS Bradford dans la ville natale de Cobain à Aberdeen, Washington (Image fournie par DS Bradford)

Pendant ce temps, dans la ville natale de Cobain, Aberdeen, Washington, la technologie est utilisée pour un autre type d’art.

DS Bradford a créé une image de Cobain dans le cadre de son projet de «murales d’icônes» qui utilise la réalité augmentée et peut être visualisée via un appareil mobile dans un endroit spécifique de la ville.

«Chaque pièce est liée à un lieu d’importance pour l’artiste musical représenté dans chaque œuvre et est visible dans le monde réel à l’aide des coordonnées GPS de l’emplacement. Une fois qu’un visiteur se trouve à cet endroit, le portail est accessible en cliquant sur un bouton », indique le site Web de Bradford.

Bradford propose également des œuvres d’art AR / géolocalisées pour John Lennon, Chris Cornell, Prince et d’autres.