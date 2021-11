27 applications et jeux temporairement gratuits et 17 en vente pour vendredi

Ne manquez pas les soldes de SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, Hidden Folks et Vectronom

Bienvenue à vendredi à tous. Comme le week-end dernier a été très chargé, les choses sont un peu plus lentes ce vendredi, mais j’ai encore d’excellentes ventes à partager avec tout le monde, y compris de fantastiques hors concours. Le premier est SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, qui est un port du remaster de console classique qui offre une prise en charge complète du contrôleur. Ensuite, j’ai Hidden Folks, un jeu d’objets cachés noir et blanc élégant et élégant. Le dernier mais non le moindre est Vectronom, un jeu de blocs de saut stimulant qui offre une musique exceptionnelle. Comme toujours, j’ai mis en gras tous les titres intéressants afin de faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici 27 applications et jeux temporairement gratuits et 17 en vente pour la fin de la semaine.

Libérer

applications

Gestionnaire de favoris – Gestionnaire de favoris de sites Web 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours

Cast Menu Widget Pro 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours

mAh Battery Pro 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Up Left Out 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 1 jour

Fractal Space HD 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

2048 Jeu de puzzle 3,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Bricks Breaker Pro : Aucune publicité 3,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Infinite Puzzle 4,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Apprenez à votre monstre à lire : jeu de phonétique et de lecture 4,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours

Castle Defender Premium 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Maison 2048 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Defense Zone 3 Ultra HD 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans ?

Ma ville : Maison 2,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans ?

Packs d’icônes et personnalisation

Neo – Pack d’icônes 1,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Blex UI – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Crayon de couleur – Pack d’icônes 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Color Metal – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Glass HD – Icon Pack 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Lumbre – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours OS Round – Icon Pack 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Plax – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Roui – Icon Pack 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Salpicons – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Barre de navigation intelligente – diaporama de la barre de navigation 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours

Galerie de fonds d’écran – Fonds d’écran et arrière-plans HD 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Win Circle – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Win10 Flat – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Vente

applications

Bloc-notes Pro : Notes du bloc-notes 2,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 11 heures. Gestionnaire d’applications 3,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Screen Lock Pro – Empreinte digitale, Verrouillage intelligent, IRIS 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Notas U Pro – Agenda pour étudiants 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans ?

Jeux

SuperGBC Pro (émulateur GBC) 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Dwarf Journey 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Jack in Space – jeu éducatif 2,49 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours Le Moment : le Temple du Temps 2,49 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours Vandales 5,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Vectronom 5,49 $ -> 2,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Personnes cachées 4,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Trials of H̶a̸r̶mo̷n̷y ~ A Lost Phone Visual Novel 3,79 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

SpongeBob SquarePants BfBB 9,99 $ -> 6,99 $; La vente se termine dans ?

Packs d’icônes et personnalisation

Aline Yellow : pack d’icônes linéaires 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 2 jours Aline Blue : pack d’icônes linéaires 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours Aline Green : pack d’icônes linéaire 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours Dark Sensation -Icon Pack BETA 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

