27 % des Américains aimeraient que Washington adopte Bitcoin : sondage

La légalisation du Bitcoin en tant que sujet se développe considérablement, en grande partie grâce aux développements au Salvador.

Fait intéressant, un nombre croissant de personnes aux États-Unis attendent également avec impatience le jour où Bitcoin deviendra monnaie légale dans le pays.

Démocrates et Millenials plus réceptifs

Plus tôt cette semaine, la société de recherche et d’analyse de données YouGov a partagé un rapport de recherche montrant que 27% des Américains soutiendraient que le gouvernement donne cours légal au Bitcoin.

Le rapport explique que 11% des personnes interrogées soutiennent fortement le mouvement, tandis que 16% supplémentaires le « soutiendraient quelque peu ».

Le sondage YouGov avait recueilli les réponses de 4 912 résidents du pays. Il partageait un fossé entre les démocrates et les républicains – les deux principaux partis politiques du pays. Comme le montre le rapport, environ 29% des démocrates soutiendraient fortement ou quelque peu la reconnaissance du Bitcoin comme monnaie légale dans le pays. Cela se compare légèrement favorablement aux 26% de républicains qui ont répondu de la même manière.

Outre les inclinations politiques, le sondage a également divisé les répondants en fonction de la démographie. Sans surprise, les répondants âgés de 25 à 34 ans sont beaucoup plus favorables à la démarche de légalisation de Bitcoin, avec 44% d’entre eux montrant une réponse positive. Fait intéressant, 43 pour cent des baby-boomers (personnes entre 57 et 75 ans) se sont opposés à l’idée.

El Salvador : changer le récit

Comme prévu, le sondage vient de la loi sur les cryptos d’El Salvador, qui confirme officiellement le Bitcoin comme monnaie légale dans le pays. Le président Nayibb Bukele a fait l’objet de vives critiques de la part du pays et de l’étranger à propos de la loi, mais il est jusqu’à présent resté résolu dans son engagement envers la principale crypto-monnaie.

Le Bitcoin a finalement été intégré à l’économie salvadorienne le 7 septembre. Depuis lors, des rapports ont confirmé que l’adoption dans le pays s’est accélérée. La chaîne de restauration rapide populaire McDonald’s aurait commencé à accepter Bitcoin pour les paiements. Le gouvernement salvadorien a également acheté 200 BTC dans le cadre d’un fonds de 150 millions de dollars destiné à stimuler l’adoption de Bitcoin.

Outre les restaurants et le gouvernement, Bancoagrícola, la plus grande institution financière d’El Salvador, s’est associée à la passerelle de paiement numérique Flexa pour accepter les paiements Bitcoin. Dans le cadre de l’accord, les clients de Bancoagrícola pourront effectuer des paiements par carte de crédit libellés en dollars via Flexa ou d’autres portefeuilles compatibles Lightning Network. Les paiements n’entraîneront aucun frais et couvriront des éléments tels que les biens marchands, les prêts, etc.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.