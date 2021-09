27% des fans disent que c’est le meilleur film DCEU. Ont-ils raison ? 10z viral

En juin dernier, /Film a mené une enquête en ligne posant les questions suivantes : « Quel est le meilleur film DCEU ? » Les choix qui s’offraient aux gens étaient : « Man of Steel », « Batman v. Superman », « Justice League », « The Snyder Cut », « Wonder Woman », « Wonder Woman 1984 » et « Aquaman ».

D’autres films de DC comme “Suicide Squad” de David Ayer et “The Suicide Squad” de James Gunn ont été exclus de la question à choix multiples. Il est logique que le film récent de James Gunn ait été laissé de côté car celui-ci a été créé en août et que cette enquête date de juin. Je ne sais pas pourquoi « Suicide Squad » d’Ayers, « Birds of Prey » de Cathy Yan ou « Shazam ! » de David F. Sandberg. n’a pas fait la coupe ; Je ne fais que rapporter les résultats de cette enquête très imparfaite, les amis.

Parmi les films arbitrairement inclus dans ce sondage, “Wonder Woman” est arrivé en tête avec 27,2% des voix. « Justice League » arrive deuxième avec 15,1% des voix et « Zack Snyder’s Justice League » vient juste après avec 13,5%. On pourrait soutenir que vous pourriez combiner ces deux catégories en un seul « film », mais ce n’est pas moi qui vais avancer cet argument. L’épopée de quatre heures de Snyder est très différente de la “Justice League” que nous avons vue dans les cinémas, et les répondants au sondage le savaient probablement aussi (bien que qui sait, pour être honnête).

Voici les résultats complets, pour les curieux :

/Film

Comme vous pouvez le voir, “Man of Steel” a obtenu le moins d’amour suivi de “Batman v. Superman”. Même si ce sondage est très stupide et extrêmement non scientifique, ces résultats ont du sens pour moi. Oui, vous pouvez faire valoir que “Man of Steel” et/ou “Batman v. Superman” ont de bons moments. Mais les appeler le meilleur film DCEU là-bas est un étirement pour n’importe qui.

“Wonder Woman”, cependant, a de solides arguments pour être le meilleur film DCEU dans ce sondage. Patty Jenkins a donné à Diana de Gal Gadot une histoire d’origine significative et a fait briller la force et le cœur du personnage tout au long du film. La scène mémorable de Wonder Woman se précipitant sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale en a étouffé beaucoup lorsqu’ils l’ont vue sur grand écran. Et oui, alors que le troisième acte était un peu brouillon, n’est-ce pas vrai pour presque tous les films DCEU ?

Alors, ce sondage est-il correct ? Si vous pensez que “Wonder Woman” est le meilleur film DCEU, alors bien sûr! Si vous pensez que ce n’est pas le meilleur film, signalez tous les problèmes du sondage et dites : « Ce sondage est faux ! Tout ce qui fonctionne pour vous fonctionne pour moi – tout le monde peut parfois avoir raison et tort lorsque des opinions et de mauvaises pratiques de sondage sont impliquées.