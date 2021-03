« 27% des personnes autistes ont un trouble de santé mentale associé; l’anxiété est la plus fréquente »

Les 4 et 11 mars, le II séminaire sur Bien-être émotionnel et santé mentale des enfants-adolescents dans les troubles du spectre autistique, organisé par la Confédération Autisme d’Espagne et la Fondation Probitas.

L’objectif de ces jours est de promouvoir les connaissances dans les aspects liés à l’attention au bien-être émotionnel et à la santé mentale des personnes atteintes d’autisme, en particulier chez les plus jeunes, un sujet sur lequel, selon Ruth Vidriales, directrice technique d’Autismo España, il y a très peu d’études, «C’est la deuxième année que nous faisons ce séminaire parce que nous pensons que la santé mentale est essentielle pour tout le monde, y compris pour les personnes avec autisme, et c’est quelque chose sur lequel nous avons très peu d’informations, car nous en savons encore très peu sur les facteurs qui affectent à la santé mentale des enfants et des adolescents dans les troubles du spectre autistique ».

Ce qui a été étudié et prouvé, c’est que les personnes atteintes d’autisme sont plus vulnérables aux problèmes de santé mentale, car « 27% des personnes atteintes de TSA ont un trouble de santé mentale associé – et cliniquement diagnostiqué – différent de ceux qui pourraient résulter de l’autisme. » Ces troubles sont avant tout l’anxiété et la dépression, mais aussi d’autres comme le TOC ou les troubles de l’alimentation.

Soins à l’enfance pour éviter les problèmes futurs

Les problèmes de santé mentale chez les personnes autistes n’apparaissent pas soudainement et ne sont pas non plus, pour la plupart, une conséquence de l’état du trouble, mais surviennent plutôt lorsque la personne fait face au contexte environnant. «Les personnes atteintes d’autisme sont particulièrement vulnérables à la fois en raison de leur propre vulnérabilité que le trouble produit et en raison de facteurs sociaux et du contexte dans lequel il se développe. Tous les problèmes qu’ils ont de compression sociale, de compréhension de l’environnement … finissent par générer une série de stresseurs qui, si au fil du temps, les mesures de prévention ne sont pas mises en place et que l’environnement ne s’adapte pas à leurs besoins, ils les rendent plus à risque, d’avoir d’autres problèmes de santé mentale, comme la dépression, l’anxiété, le TOC… », explique Ruth Vidriales.

D’où l’importance, comme il l’a assuré dans sa présentation Tony Charman, professeur et chercheur à l’Institut de psychiatrie, de psychologie et de neurosciences du King’s College de Londres, de prêter attention à la santé mentale dès l’enfance, car Les problèmes émotionnels et comportementaux commencent dès le plus jeune âge et deviennent plus prononcés avec le temps. Traiter et prévenir ces problèmes dans l’enfance et l’adolescence conduira à des adultes autistes avec moins de problèmes mentaux et une vie plus remplie, «nous nous concentrons sur l’enfance et l’adolescence car ce sont des étapes cruciales pour développer des capacités d’adaptation en vue de l’avenir».

En ce sens, le médecin Ewelina Rydzewska, chercheuse à l’Observatoire écossais des troubles d’apprentissage à l’Université de Glasgow, a révélé le de grandes inégalités en matière de santé et de comportements à risque entre les personnes autistes et les autres, en particulier chez les jeunes. Et c’est que, dans tous les groupes d’âge, les personnes atteintes d’autisme qui ont déclaré être en mauvaise santé sont beaucoup plus élevées que parmi les personnes qui n’en ont pas. Cette différence est encore plus notable chez les femmes et chez les personnes disposant de moins de ressources économiques.

Les problèmes mentaux sont aussi une question de sexe

Le sexe de la personne autiste détermine également son risque de détérioration de sa santé mentale. Et c’est que, à tous les facteurs qui prédisposent à une détérioration de la santé mentale des personnes atteintes d’autisme, il faut ajouter, d’une part, que les femmes du spectre sont sous-diagnostiquées et leur diagnostic tend à être, de plus, plus tardif, comme l’a souligné dans sa présentation par Meng-Chuan Lai, chercheur au Centre for Addictions and Mental Health de l’Université de Toronto, qui a insisté sur la nécessité de prendre en compte les aspects sexe-genre dans la recherche, et a déclaré que les stéréotypes de genre société, ils empêchent la reconnaissance de l’autisme et des problèmes de santé mentale qui y sont associés chez les filles et les femmes.

Ce diagnostic tardif signifie, par exemple, que l’anxiété est beaucoup plus fréquente chez les femmes autistes, problème abordé dans sa présentation par le Dr Carmen Beneytez, conseillère dans l’équipe d’orientation pédagogique et psychopédagogique spécifique aux TSA de la Communauté de Madrid. L’anxiété, que Carmen a définie comme « un compagnon de voyage chez les personnes atteintes de TSA » en raison de sa forte incidence, est le trouble le plus fréquent en raison de plusieurs facteurs associés à l’autisme., comme l’hypersensibilité à certains stimuli, la rigidité ou les problèmes de socialisation et de communication. De plus, l’anxiété est très difficile à diagnostiquer chez les personnes autistes, qui ont plus de mal à reconnaître et à exprimer leurs propres émotions, à les communiquer et à demander de l’aide. Pour lutter contre cette «épidémie», Beneytez prône, en plus des traitements pharmacologiques déjà utilisés, des psychothérapies adaptées à leurs besoins dès le plus jeune âge, car, même s’ils sont un compagnon de voyage régulier, «les enfants autistes ne naissent pas. avec anxiété », et avec une approche adéquate entre les membres de la famille, les professionnels et les enseignants, cela pourrait être évité.