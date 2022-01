27 Euphoria saison deux mèmes qui résument parfaitement la série

Euphorie La saison deux vient de tomber après deux longues années et les mèmes résument parfaitement ce que c’est que de la regarder. Si vous ne l’avez pas encore regardé, tout ce que je peux dire, c’est de penser à une version américaine de Skins. C’est une émission avec de fortes références à la drogue, des fêtes à la maison sauvages et des relations qui sont gâchées au-delà de toute croyance et tout est magnifiquement capturé dans ces 27 mèmes de la saison 2 d’Euphoria:

1. Un tweet emblématique et véridique x

2. Nate l’avait fait venir depuis la première saison

3. ARRÊTER

4. Je pense que je suis amoureux de Fès ?

5. Allons-nous parler de CETTE scène ?

6. Looool, ils mangeraient tous ça

7. Elle prospérerait dans l’euphorie

8. Rue est une sale garce

9. Vous voyez ? C’est comme Skins mais avec plus d’éclat x

10. Je déteste tellement Nate

11. La meilleure bande-son de tous les temps

12. Il ne s’est pas contenté de le dire, il l’a crié

13. C’était clairement la seule option

14. Ceci est un tweet parfait sans contexte

15. Lmaooon

16. Un roi

17. Message d’appréciation de Fès en attente

18. Nous ressemblions tous à Elmo en regardant cette scène

19. Protégez cet homme à tout prix

20. Idem

21. ALLER FES

22. Pouvons-nous convenir qu’ils forment le couple parfait ? X

23. Pas le loool scintillant

24. C’était une œuvre d’art

25. Looool

26. Je ferai tout pour les garder en sécurité

27. Crier, pleurer et vomir

Histoires connexes recommandées par cet écrivain :

• Comment regarder la saison 2 d’Euphoria au Royaume-Uni sans utiliser de sites Web douteux

• Voici à quoi ressemble le casting d’Euphoria dans la vraie vie

• Les grandes transformations du Queer Eye Fab Five, de la première saison à maintenant