27 heures dans un sac : un record Guinness pour aider

Le Boxer Club Doctor Castelo (Madrid) est le lieu choisi par Ricardo Serravalle pour tenter son deuxième Guinness Record. Le madrilène essaiera de passer 27 heures consécutives à frapper un sac. L’ordago est super, mais Serravalle connaît déjà les sensations qu’il va avoir. Il avait déjà atteint le record Guinness avec 24 heures consécutives de frappe. Désormais, il va tenter de la surmonter dans un but social.

L’athlète et la chaîne de gymnases (avec plus de 30 clubs dans toute l’Espagne) dans lesquels il travaille ont voulu avec cette action Rejoignez la campagne lancée par la Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR) à l’occasion des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 #CambiaLasRules. Par conséquent, ce Samedi 18 septembre à partir de 10h du matin Le défi commencera (s’il se passe bien il se terminera le dimanche 19 à 13h00). Qui peut également être suivi via YouTube (les derniers moments du défi peuvent également être vus sur l’Instagram du Boxer Club).

Pour aider Serravalle ont été faites 240 bracelets solidaires au prix de 3€. L’idée est que qui veut puisse venir au Boxer Club Doctor Castelo pour encourager Ricardo et acheter son bracelet et aussi donner quelques coups de solidarité dans un sac. De plus, pour toute personne qui se trouve en dehors de Madrid ou ne peut pas venir à l’événement, Vous pouvez collaborer via Bizum, à la recherche de CEAR, de la Commission espagnole d’aide aux réfugiés ou via le code 00979.