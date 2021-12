27 membres d’un réseau d’introduction de haschich à Ténérife arrêtés

30/12/2021 à 10h35 CET

La Garde civile, dans le cadre de la opération ‘Lamak’, a démantelé un réseau criminel dédié à l’introduction de grandes quantités de haschich sur l’île de Tenerife en provenance d’Afrique.

Ainsi, l’organisation criminelle a été complètement démantelée, avec l’arrestation de 27 personnes de nationalité espagnole et marocaine, et plus de 9 tonnes de haschich et deux bateaux pneumatiques ont été saisis.

L’enquête a commencé à mi 2020 lorsque les premières informations ont été obtenues sur la présence d’une organisation criminelle basée à Tenerife avec une capacité suffisante pour introduire de grandes quantités de haschich.

Au fur et à mesure de l’avancement des enquêtes, il est devenu connu que le réseau criminel, composé de citoyens d’origine marocaine et espagnole, avait formé une structure solide pour mener à bien ces activités, disposant d’une capacité logistique élevée qui lui a permis de mener à bien débarquements de plus de 1 000 kilos de haschich mensuellement en tout point de la côte de Tenerife.

Cachette prise

Pour cette raison, en mars 2021, l’opération ‘Lamak’ a commencé avec la première appréhension de deux camionnettes qui transportaient 3 500 kilos de haschisch qui venait d’être déchargé sur une plage de la municipalité de San Miguel de Abona.

Fin mai, au fur et à mesure de l’avancée de l’enquête, les agents ont détecté comment le groupe serait faire des préparatifs pour l’arrivée imminente sur la côte de Tenerife d’un nouveau lot de substances stupéfiantes, pour lequel les services appropriés ont été mis en place qui ont permis de détecter l’arrivée sur une plage de la commune d’Arico d’un bateau transportant 1 800 kilos de haschich.

Malgré cela, les membres du réseau ont poursuivi leur activité illicite avec une nouvelle tentative en août d’introduire plus de 2000 kilos de haschich sur l’île, en utilisant une plage sur la côte nord de Tenerife, mais cette tentative a de nouveau été déjouée par les agents.

A cette occasion, deux armes à feu avec leurs munitions correspondantes que l’organisation avait l’intention d’envoyer au Maroc sont également intervenues.

Le lendemain et grâce à l’observation et à la surveillance des enquêteurs, il a été possible d’intercepter un véhicule de type fourgon conduit par le responsable de l’organisation lui-même, qui s’apprêtait à commencer le transport des substances, en particulier 1 800 kilos de haschich, qui ont été appréhendés par la Garde civile.

24 000 euros en espèces

Au cours de l’opération, plus de 9 tonnes de haschich et 1,3 kilos de cocaïne ont été saisis, ainsi que deux bateaux pneumatiques, quatre moteurs hors-bord, trois véhicules, treize armes à feu, sept armes courtes, sont intervenus. cinq armes longues de type fusil et une arme à feu artisanale à un coup, ainsi que des pièces fondamentales de différents types d’armes, quatre téléphones cryptés, environ 24 000 euros en espèces, six GPS pour la navigation et des documents liés à l’activité.

De même, les 27 membres du gang ont été arrêtés, parmi lesquels se trouve le chef de l’organisation, un citoyen espagnol pour lequel il y a eu jusqu’à cinq réquisitions judiciaires pour sa perquisition et son entrée en prison, ainsi que deux citoyens d’origine marocaine experts en navigation maritime.

L’enquête a été menée par des agents de l’Equipe Territoriale de la Police Judiciaire de Plage des Amériques et l’équipe contre le crime organisé et la lutte contre la drogue (EDOA), appartenant à l’unité organique de police judiciaire du commandement de la garde civile de Santa Cruz de Tenerife, qui ont eu le soutien des unités de sécurité citoyenne et d’autres unités de la garde civile .