27 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

Cela a un coût, mais à la fin vous pouvez désormais passer des appels et des appels vidéo directement depuis Gmail.

Samsung a unifié ses divisions mobile et électronique et il se concentrera sur l’augmentation de la production de puces, où il aspire à devenir un leader mondial.

Ubisoft est la première grande entreprise de jeux vidéo à adopter jeux NFT, qui sera gérée via sa nouvelle plateforme Quartz.

Actualités technologiques

Accro à Instagram ? L'application elle-même offre une solution à tous ses utilisateurs.

Vous pouvez désormais passer des appels et des appels vidéo depuis Gmail.

La nouvelle fonctionnalité de WhatsApp vous permet de garder votre boîte de réception très propre.

Tout est connecté : les serveurs d'Amazon tombent en panne et Disney Plus, Tinder, League of Legends, Coinbase et Alexa, entre autres, échouent.

Twitter veut améliorer les messages directs de l'application et pour ce faire, il a racheté Quill.

Téléphones portables

LG ferme la porte aux utilisateurs qui ont continué à garder leurs téléphones en vie avec des mises à jour.

Moto Edge X30, mobile phare avec le dernier Snapdragon et un appareil photo sous l'écran.

Samsung unifie ses business units pour les téléphones portables, les téléviseurs et autres appareils électroniques grand public, quelles en sont les conséquences ?

TCL montre son téléphone à écran enroulable, il s'agit du TCL Fold and Slide.

Votre prochain smartphone pourrait avoir un appareil photo rétractable, c'est la technologie qu'OPPO a enseignée.

Telegram est mis à jour avec des améliorations visant à la confidentialité telles que le contenu protégé.

Ordinateurs et tablettes

Windows 11 et problèmes de performances : le cauchemar continue avec les SSD NVMe.

Les nouveaux MacBook Pro 2021 semblent avoir des problèmes avec le lecteur de carte SD.

L'architecture des nouveaux processeurs Intel est si nouvelle que les jeux vidéo pensent qu'il s'agit de deux processeurs.

Qualcomm et Mediatek auront un nouveau (ancien) processeur concurrent : le RISC-V Catapult d'Imagination.

Mode de vie

Microsoft Flowspace est une cabine complète pour que nous puissions télétravailler confortablement depuis chez nous.

Trucs et produits pour éliminer l'humidité dans la salle de bain et prévenir la moisissure.

Noël 2021 : 10 idées cadeaux pour les fans de Xiaomi.

Cuiseur vapeur : avantages, fonctionnement et guide d'achat.

Loisirs et jeux

Ubisoft présente Quartz, sa plateforme NFT où les joueurs peuvent gagner de l'argent en jouant aux jeux vidéo.

A défaut de puces, Nvidia relance un graphisme d'il y a trois ans à un prix exorbitant.

Moteur

Empêchez le pare-brise de la voiture de s'embuer avec des astuces maison : de la pomme de terre au lave-vaisselle.

C'est ainsi que vous devez circuler dans les ronds-points qui ne sont pas des ronds-points selon la DGT.

Science

La Chine parvient à modifier le climat d'une célébration politique, et c'est ainsi que fonctionne sa technologie.

Ils découvrent un nouvel avantage du chewing-gum auquel personne ne s'attendait.

Les curiosités du jour

Ce train-bus japonais peut circuler aussi bien sur la route que sur la voie.

L'avenir de la robotique s'appelle Ameca et il est aussi avancé que terrifiant.

