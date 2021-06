27 nouvelles technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

Comme chaque lundi, le résumé de l’actualité de 6h30 revient après la pause du week-end. Bienvenue!

Microsoft a partagé la liste des Processeurs compatibles Windows 11… et c’est étonnamment court.

Week-end troublé pour la sécurité : 30 millions d’ordinateurs Dell ont été compromis par un exploit du logiciel d’installation du micrologiciel, et malware infiltré dans les jeux piratés a installé un mineur de crypto-monnaie sur des milliers de PC.

Pendant le week-end, nous avons publié quelques articles et critiques. Jette un coup d’œil à l’analyse du mobile Black Shark et de la cafetière Melitta Avanza Series 600. On vous dit aussi qu’est-ce que l’étranglement thermique, Les secrets de Shein, le magasin de vêtements pas cher qui menace la suprématie de Zara, des téléphones 5G à moins de 200 euros, Systèmes de filtration d’eau de style Britta, et comment utiliser le filtre de mode Cartoon Face sur Instagram.

Actualités technologiques

Twitter pourrait vous permettre de vous connecter avec votre compte Google. Lire les nouvelles

Données de première partie : c’est ainsi que les sites Web collecteront nos données lorsque les cookies disparaîtront en 2022. Lire les nouvelles

Attention si vous possédez un ordinateur Dell : une faille de sécurité touche 30 millions de PC. Lire les nouvelles

Apple partage une liste de ses produits qui doivent être maintenus à une distance de sécurité des appareils médicaux. Lire les nouvelles

Ce sont les processeurs compatibles avec Windows 11. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Samsung brevète un nouveau téléphone avec un écran détachable qui peut être utilisé comme une montre connectée. Lire les nouvelles

Cette technologie permet de recharger complètement votre téléphone mobile en seulement cinq minutes. Lire les nouvelles

Un mobile gaming pour rivaliser, avec Xiaomi, le Black Shark 4. Lire notre analyse et avis

Mobiles 5G à moins de 200 euros : ce sont ceux que vous pouvez acheter en Espagne. Lire le rapport

Comment utiliser Cartoon Face Cartoon Fashion Filter sur Instagram. Lire le tutoriel

Ordinateurs et tablettes

Qu’est-ce que la régulation thermique ? La bataille entre la chaleur et la performance qui se livre sur votre ordinateur. Lire les nouvelles

Mode de vie

Nous avons testé la machine à café automatique Melitta Avanza Series 600. Lire notre analyse et avis

Comment laver les chaussures en machine : astuces pour les laisser impeccables sans les abîmer. Lire les nouvelles

Système de filtration d’eau domestique : carafes BRITA, filtres pour robinet, réservoirs et plus. Lire le rapport

Ce serait le design final des Samsung Galaxy Buds 2, et il y a des couleurs pour tout le monde. Lire les nouvelles

Tout ce qu’il faut savoir sur Shein, le géant chinois du vêtement en ligne pas cher qui menace Zara, Primark ou encore H&M. Lire le rapport

Loisirs et jeux

Obtenez 5€ gratuits sur Amazon en une minute seulement : c’est ainsi que vous pouvez le faire. Lire les nouvelles

Xiaomi Mi TV 6 : premier téléviseur à inclure une double caméra 48 Mpx et des haut-parleurs spectaculaires de 100 W. Lire les nouvelles

Attention si vous avez piraté ces jeux, ils contiennent des malwares qui minent les crypto-monnaies et infectent près de 1 000 PC par jour. Lire les nouvelles

Moteur

Volkswagen annonce quand il cessera de vendre des voitures à combustion. Lire les nouvelles

Tesla appelle près de 300 000 de ses véhicules fabriqués en Chine pour une révision pour un problème de sécurité. Lire les nouvelles

La science

Ils inventent un condenseur capable de collecter l’eau potable de l’air 24h/24. Lire les nouvelles

Ils construisent la première usine de viande cultivée en laboratoire au monde, et c’est ainsi que cela fonctionne. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Les galions veulent à nouveau naviguer sur les mers. Lire les nouvelles

Fallen Astronaut, le monument controversé sur la Lune dédié aux astronautes décédés. Lire les nouvelles

Flexound Pulse, les sièges enveloppants pour cinémas qui génèrent un son et des vibrations 3D. Lire les nouvelles

Ce projet de tour aérienne est composé de «99 îles flottantes», et il a l’air spectaculaire de cette façon. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Bon début de semaine !