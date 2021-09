27 Secrets 4 Vous sur Beyoncé

18. Déjà une interprète chevronnée à 13 ans, c’est à ce moment-là que Beyonce a eu sa première blessure vocale, qu’elle a partagée avec Harper’s Bazaar. “Nous venions de décrocher notre premier contrat d’enregistrement, et j’avais peur d’avoir développé des nodules et détruit ma voix et que ma carrière puisse être terminée”, a-t-elle déclaré. “Les médecins m’ont mis au repos vocal tout l’été et je suis redevenu silencieux.”

19. Elle a également souffert de problèmes de sinus chroniques au début, bien qu’ils ne l’aient pas plus arrêtée que lorsqu’elle a vieilli, enregistrant “XO” en 2013 avec une mauvaise infection des sinus. (“J’ai vraiment adoré l’imperfection”, a-t-elle déclaré au magazine Out.)

“Ce que j’ai trouvé intrigant tout de suite, c’est que même si elle avait un rhume ou une allergie ce jour-là, d’une manière ou d’une autre, elle s’en est remise”, a déclaré l’auteur-compositeur. Tony Mo. dit Taraborrelli. “La plupart des enfants pleurnichent quand ils sont malades. Pas elle – elle s’est forcée à chanter même quand elle pouvait à peine parler.”

Et le spectacle continuait toujours. En 2011, Bey a déclaré à ITV: “Mon nez coule beaucoup et quand je chante, je ne peux pas le souffler, donc il y a eu des occasions où je me suis retrouvé avec une bulle qui sortait de mon nez.”

20. Quand elle était petite, sa famille vivait sur Parkwood Drive à Houston, inspirant le nom de sa société de production devenue l’empire à plusieurs niveaux Parkwood Entertainment qu’elle a fondé à l’âge de 27 ans. “À l’époque, il n’y avait pas d’entreprise qui faisait ce dont j’avais besoin ou fonctionnait comme je le voulais”, a-t-elle déclaré à Harper’s Bazaar. “Alors, j’ai créé ce conglomérat de badass polyvalent qui était une agence de création, un label, une société de production et une société de gestion pour produire et travailler sur des projets qui comptaient le plus pour moi. Je voulais me gérer et avoir une entreprise qui mettait l’art et la créativité avant tout.”