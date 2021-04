27e journée de Bundesliga: aperçu du match du Borussia Mönchengladbach

02/04/2021 à 20:31 CEST

Samedi prochain à 20h30 se jouera la réunion de la vingt-septième journée de Bundesliga, au cours de laquelle nous les verrons s’affronter Mönchengladbach et à Fribourg dans le Borussia-Park.

le Borussia Mönchengladbach des visages aux esprits renforcés pour la rencontre du vingt-septième jour après avoir gagné à l’extérieur par un score de 0-3 à Schalke 04 dans le Veltins-Arena, avec tant de Stefan Lainer, Lars Stindl et Frederik Ronnow. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté neuf des 26 matchs disputés à ce jour en Bundesliga, avec une séquence de 44 buts pour et 40 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le SC Fribourg a remporté la victoire contre le FC Augsbourg lors de leur dernier match de la compétition (2-0), avec des buts de Philipp Lienhart et Roland Sallai, il essaie donc de profiter de l’inertie gagnante dans le fief des Borussia Mönchengladbach. Sur les 26 matchs qu’il a disputés au cours de cette saison de Bundesliga, le SC Fribourg Il en a remporté 10 et cumule un chiffre de 39 buts encaissés contre 39 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Borussia Mönchengladbach Il a réalisé des chiffres de cinq victoires, quatre défaites et quatre nuls en 13 matchs disputés sur son terrain, des chiffres qui peuvent lui paraître encourageants. SC Fribourg, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches disputés dans le Borussia-Park. À la maison, le SC Fribourg Il a un bilan de quatre victoires, cinq défaites et trois nuls en 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, de sorte que le duel pourrait être le plus serré entre les deux équipes.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Borussia-Park, obtenant en conséquence deux défaites et sept nuls en faveur du Borussia Mönchengladbach. De même, les locaux ont un total de 10 matchs consécutifs invaincus contre ce rival en Bundesliga. La dernière fois qu’ils ont joué au Mönchengladbach et le Fribourg Dans cette compétition, c’était en décembre 2020 et le match s’est terminé par un match nul 2-2.

En regardant la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Bundesliga, nous pouvons voir que les visiteurs commencent avec un avantage d’un point. Les locaux, avant ce match, sont à la dixième place avec 36 points au classement. Quant au rival, le SC Fribourg, est en huitième position avec 37 points.