28 000 livres de viande dans 7 États touchés par un rappel majeur de l’USDA

La semaine dernière, Consumer Reports a émis une alerte sanitaire après avoir détecté des traces d’E. coli O157:H7 dans un échantillon de bœuf haché de marque Kroger. Nous vous avons dit à l’époque qu’aucun rappel n’était en place, mais les autorités sanitaires enquêtaient sur la question. Cette variante particulière d’E. coli est préoccupante, car elle peut provoquer des symptômes troublants, notamment une affection appelée syndrome hémolytique et urémique (SHU). Comme prévu, l’alerte sanitaire est maintenant officiellement mise à niveau vers un rappel de bœuf haché.

Le Food Safety and Inspection Service (FSIS) a annoncé un rappel qui couvre plus de 28 000 livres de viande vendue dans sept États. Le rappel comprend la viande de bœuf de marque Kroger de l’alerte Consumer Reports.

Le rappel de bœuf haché Interstate Meat

Interstate Meat a annoncé le rappel peu de temps après la publication de l’avertissement de Consumer Reports. L’agence FSIS du département américain de l’Agriculture (USDA) a publié l’annonce sur son site Internet.

Interstate Meat a produit les produits de bœuf haché du rappel du 20 décembre 2021. Ils portent le numéro d’établissement « EST. 965″ à l’intérieur de la marque d’inspection USDA. De plus, la même marque est imprimée à côté de l’horodatage et de la date « utiliser ou geler avant ». L’avertissement de Consumer Reports couvrait également le bœuf haché produit au même « EST. 965″ usine.

L’annonce de rappel indique que le problème a été signalé au FSIS « après qu’un emballage de détail de bœuf haché a été acheté et soumis à un laboratoire tiers pour analyse microbiologique ». Le test a donné des résultats positifs pour E. coli O157:H7. L’annonce de rappel de bœuf haché ne mentionne pas Consumer Reports, mais elle semble corroborer les conclusions de l’organisation.

Intestate meat a vendu les produits de bœuf haché rappelés dans sept États : Arizona, Californie, Nevada, Oregon, Utah, Washington et Wyoming.

E. coli et symptômes du SHU

Le FSIS prévient que E. coli O157:H7 est une bactérie potentiellement mortelle. Il peut provoquer une déshydratation, une diarrhée sanglante et des crampes abdominales, les symptômes commençant 2 à 8 jours après la consommation de produits contaminés. En moyenne, les symptômes commencent 3 à 4 jours après l’ingestion. La plupart des gens se rétablissent en une semaine. Mais certaines personnes peuvent se retrouver avec le syndrome hémolytique et urémique (SHU), qui est un type d’insuffisance rénale.

Le SHU peut se développer chez les personnes de tout âge, mais il est plus fréquent chez les enfants de moins de cinq ans et les personnes âgées. Les symptômes du SHU comprennent des ecchymoses faciles, une pâleur et une diminution du débit urinaire. Toute personne présentant ces symptômes doit immédiatement consulter un médecin.

De même, toute personne préoccupée par une maladie à E. coli doit contacter un professionnel de la santé.

Ce que tu devrais faire

Si vous avez encore des produits de bœuf haché visés par le rappel dans votre réfrigérateur ou congélateur, vous devriez cesser de les consommer. Jetez la viande ou rapportez-la au lieu d’achat. Le FSIS rappelle également aux gens de ne consommer que du bœuf haché cuit à 160 ° F. Bien sûr, vous ne devriez pas manger le bœuf haché de ce rappel même s’il est cuit à la bonne température.

Diverses marques de viande font partie du rappel, alors consultez ce fichier PDF du FSIS qui contient toutes les images montrant les emballages de produits. Consultez également l’annonce complète du rappel de bœuf haché sur ce lien pour plus d’informations, y compris les coordonnées d’Interstate Meat et du FSIS.