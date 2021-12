28 applications et jeux temporairement gratuits et 51 en vente pour vendredi

Ne manquez pas les ventes de XCOM 2 Collection, Titan Quest: Legendary Edition et Baldur’s Gate II: Enhanced Ed.

Bienvenue à vendredi à tous. Nous avançons rapidement jusqu’à Noël, et les ventes abondent donc, y compris d’excellentes vedettes. Le premier est la collection XCOM 2, l’intégralité du jeu de stratégie sous forme mobile. Ensuite, j’ai Titan Quest : Legendary Edition, un excellent RPG d’action. Le dernier mais non le moindre est Baldur’s Gate II: Enhanced Ed., un GPRC qui définit le genre. Comme toujours, j’ai mis en gras tous les titres intéressants afin de faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici les meilleures applications et jeux temporairement gratuits et en vente pour la fin de la semaine.

Si vous recherchez des articles plus anciens, voici où vous pouvez trouver nos précédents récapitulatifs des ventes.

Libérer

applications

ProCam X ( HD Camera Pro ) 4,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 10 heures Numberwiz 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 2 jours 7 merveilles du monde pour les enfants 5,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 4 jours Mémorisez : Apprenez des mots français avec des cartes mémoire 4,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 4 jours Mémorisez : Apprenez des mots russes avec des cartes mémoire 4,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 4 jours Smart Loan Calculator Pro 2,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Neon Beats | Jeu musical AMOLED 1,00 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 10 heures Vallée des néons | Jeu noir AMOLED 1,00 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 10 heures Spax | Jeu de tir extraterrestre procédural de survie dans l’espace 1,00 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 10 heures [VIP] +9 God Blessing Knight – Cash Knight 9,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 4 jours Ampoules – Un jeu de lumières 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 4 jours 2048 Puzzle Game 3,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Dot Heroes – Édition VIP 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Dungeon Shooter : Dark Temple 1,49 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Infinite Puzzle 4,49 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Superhero Fruit Premium 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Les aventures du chat Becker 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Bon courage ! – Jeu de plateforme 2D 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours iLinear ⭐ Mind Challenge ⭐ Dessinez votre chemin 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Merge Monster VIP – RPG de puzzle hors ligne en veille 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Stickman Ghost 2: Gun Sword 0,99 $ -> gratuit; La vente se termine dans 6 jours Stickman Ghost Premium 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Assassin Lord : Idle RPG (Magic) 1,99 $ -> gratuit; La vente se termine dans 7 jours Cat town (Tap RPG) – Premium 2,49 $ -> gratuit; La vente se termine dans 7 jours Galaxy Attack : Alien Shooter (Premium) 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Tower of Farming – RPG inactif (Soul Event) 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Trojan War Premium : Legend of Sparta 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Glow – Pack d’icônes 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 4 jours

Vente

applications

BoxToGo Pro 5,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours Dictionnaire des maladies 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 4 jours Dictionnaire des drogues 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 4 jours Serveur FTP 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Conditions médicales (HORS LIGNE) 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 4 jours Distance élève PD Meter Pro 5,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 4 jours Super8Pro (émulateur nES/FC) 3,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Vitamines et minéraux 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours Photo Exif Editor Pro – Éditeur de métadonnées 1,99 $ -> 1,29 $ ; La vente se termine dans 5 jours View It Go – Galerie pour l’usure 3,99 $ -> 2,49 $ ; La vente se termine dans 5 jours Offline Password Manager+ : Sauvegarde cloud et biométrique 4,99 $ -> 2,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours Notes VIP 8,49 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Jeux

Kahuna 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 10 heures. Dark Rage 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Baldur’s Gate II : Éd. améliorée. 9,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Mars Power Industries 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours 1943 Deadly Desert Premium 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Aporkalypse – Pigs of Doom 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours ChessFinity PREMIUM 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Dwarf Journey 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Million Onion Hotel 4,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Titan Quest : édition légendaire 19,99 $ -> 13,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Frontline: Western Front – Jeu de guerre stratégique WW2 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours. Il n’y a pas de jeu : mauvaise dimension 4,99 $ -> 3,49 $ ; La vente se termine dans 7 jours Une chambre noire 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ? Histoires de chasseurs de monstres 19,99 $ -> 4,99 $ ; La vente se termine dans ? Collection XCOM 2 24,99 $ -> 14,99 $; La vente se termine dans ?

Packs d’icônes et personnalisation

Aline Blue : pack d’icônes linéaires 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 10 heures Aline Green : pack d’icônes linéaire 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 10 heures Aline Pink : pack d’icônes linéaires 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours Awf Dash Digital – cadran de la montre 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours Black Vanilla – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours Caelus Black : pack d’icônes linéaire 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours Caelus : pack d’icônes linéaire 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours Caelus White : pack d’icônes linéaire 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours Delux – Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours Delux – Pack d’icônes rondes 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours Delux Black – Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours Delux Black – Round Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours Grace UX – Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours Grace UX – Round Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours Madness Substratum [Q | ANDROID 10] 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours TouchWiz – Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours Flat 3D – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours Dock 3D – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours One UI 4 Black – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours One UI 4 White – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours One UI 4 Dark – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours iOS 15 Dark – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours PushOn – Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Blanc transparent – Pack d’icônes 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

