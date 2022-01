28 applications et jeux temporairement gratuits et 57 en vente pour vendredi

Ne manquez pas les soldes de Cubasis, YoWindow Weather et Pocket Harvest

Bienvenue à vendredi à tous. La nouvelle année a commencé, et même si les choses sont encore lentes alors que tout le monde se réveille de sa torpeur des Fêtes, nous avons d’excellentes ventes aujourd’hui, y compris des produits remarquables. Tout d’abord, une vente pour Cubasis : Audio Editor & Studio, un DAW à part entière pour mobile. Ensuite, j’ai une réduction sur la version illimitée de YoWindow Weather, une excellente application météo. Le dernier mais non le moindre est une vente pour Pocket Harvest, l’un des jeux de gestion les plus populaires de Kairosoft. Comme toujours, j’ai mis en gras tous les titres intéressants afin de faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici les meilleures applications et jeux temporairement gratuits et en vente pour la fin de la semaine.

Libérer

applications

AirTag Tracker Detect Pro 2,49 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 4 jours Entraînements à domicile Gym Pro (sans publicité) 1,49 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 4 jours Quiz Pro pour débutants en coréen 2,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Unit Converter Pro 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Ultimate PUBLIC Campgrounds (plus de 46 300 aux États-Unis et en Californie) 3,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans ?

Jeux

Alice : Pièces perdues 3,49 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 10 heures Pop the Tiles 2,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 1 jour 1812. Napoleon Wars Premium TD Tower Defense 1,99 $ -> gratuit; La vente se termine dans 2 jours Live or Die : Survival Pro 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 4 jours Speed ​​Math – Mini Math Games 0,99 $ -> gratuit; La vente se termine dans 4 jours Glidey – Jeu de puzzle minimal 1,99 $ -> gratuit; La vente se termine dans 5 jours Monkey GO Happy 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 5 jours MR RACER : Jeu de course automobile – Premium – MULTIJOUEUR 4,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Soul Warrior Premium 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 5 jours. Merge Number Puzzle 3,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours 10×10 Merge Dice 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Coin Princess ! 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Tout le monde RPG 0,99 $ -> gratuit; La vente se termine dans 7 jours [VIP]Missile Dude RPG tap-shot 1,99 $ -> gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Graby – Pack d’icônes 1,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 1 jour Graby Spin – Pack d’icônes 1,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 1 jour Gento S – Pack d’icônes Android 12 1,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 1 jour Mellow Dark – Pack d’icônes 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 1 jour Mingo Premium – Pack d’icônes 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 1 jour Olmo – Premium Icon Pack 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 1 jour Orgi – Icon Pack 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 1 jour Rugos Premium – Pack d’icônes 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 1 jour Yomira – Pack d’icônes Premium 1,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 1 jour

Vente

applications

Luci – Journal de rêve intelligent 2,49 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 1 jour Horloge Pomodoro 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 1 jour Vaporgram PRO : Vaporwave, éditeur de photos Glitch 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 1 jour LayerPaint HD 6,99 $ -> 2,49 $ ; La vente se termine dans 2 jours Smart Notify Unlocker 3,49 $ -> 2,44 $; La vente se termine dans 2 jours Display Calibration Pro 5,49 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 4 jours LADB – Shell ADB local 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 4 jours Cuillères 5,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Bloqueur de notifications rapides PRO 2,49 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 4 jours Screen Repair and Calibrator Pro 5,49 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 4 jours Notas U Pro : Agenda scolaire 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Water Reflection Pro 2,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Météo YoWindow – Illimité 9,99 $ -> 5,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Lecteur MePlayer Movie Pro 3,49 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 7 jours Cubasis : éditeur audio et studio 29,99 $ -> 19,99 $ ; La vente se termine dans ? Coordonnées de la carte pro 15,99 $ -> 10,99 $ ; La vente se termine dans ?

Jeux

Château de Blackthorn 2 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 4 jours Fait – La machine 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Boss Rush : Mythology Mobile 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Histoires inédites de Lovecraft 9,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 4 jours Math Workout Pro – Jeux de maths 3,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Tissu de poche 6,99 $ -> 2,49 $ ; La vente se termine dans 4 jours Récolte de poche 6,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Station de ski brillante 6,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Petits petits royaumes 3,99 $ -> 2,49 $ ; La vente se termine dans 4 jours Arrog 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Cafétéria Nipponica 6,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 5 jours Dessin animé Hot Racer 3D Premium 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Simulateur de conduite VAZ 2108 SE Premium 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Kairobotica 5,49 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Ma soi-disant future petite amie [Visual Novel] 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 5 jours Village Ninja 6,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours HORS DE LA BOÎTE | Aventure de puzzle de simulation de vie 4,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Pilote de voiture russe ZIL 130 Premium 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Xtreme Rally Driver HD Premium 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours BlastZone 2: Arcade Shooter 4,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours Farm Invasion USA – Prime 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Invasion peau-verte 3,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Mirages d’hiver 4,99 $ -> 1,00 $; La vente se termine dans 6 jours Voisins de l’Enfer 1 Premium 3,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Histoire du club de tennis 5,49 $ -> 2,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours Histoire de la croisière mondiale 6,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours SuperGBC Pro (émulateur GBC) 2,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Pavillon : Édition tactile 3,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Pocket Rogues : Ultimate 3,99 $ -> 2,49 $ ; La vente se termine dans 7 jours WarAge Premium 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours JYDGE 9,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans ?

Packs d’icônes et personnalisation

Aline : pack d’icônes linéaires audacieux 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 1 jour AlineT : pack d’icônes linéaires audacieux 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 1 jour Android 12 Widget Pack 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours Autocollant Olympia – Pack d’icônes 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours Thèmes Alpha Launcher Prime 4,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours Thèmes ARC Launcher® Pro, bricolage, papier peint, RAPIDE 4,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Éléments Live Wallpaper 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours Pack d’icônes de matériel Pix 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours DGT Big Mod Informer 2,49 $ -> 1,29 $; La vente se termine dans 7 jours Digital Milticolor [RDS] 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

