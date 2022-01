28% des 990B vieux BTT brûlés, comment passer au VTT

Après le lancement de BitTorrentChain et du plan de redénomination BitTorrent (BTT / USD), la communauté a participé au plan de redénomination BTT et a brûlé 279 059 038 383 BTTOLD, a tweeté BitTorrent. BTT, la 53e plus grande pièce par capitalisation boursière, est en hausse d’un peu moins de 13% au moment de la rédaction.

Échange de scénario

Pour échanger du BTTOLD contre du BTT, vous devez d’abord vérifier où vous avez votre BTTOLD. C’est dans un portefeuille ou sur un échange. Si votre BTTOLD est sur un échange qui prend en charge le plan de redénomination, comme Gate.io, il sera échangé automatiquement et vous n’aurez rien à faire.

Si vous ne l’avez pas pris en charge, vous devez échanger sur le site Web de la chaîne BitTorrent après avoir retiré BTTOLD du portefeuille TronLink.

TronLink est également utilisé pour BTTOLD enregistré dans un portefeuille

Si vous avez BTTOLD dans un portefeuille décentralisé, vous devez le déposer dans un échange, puis le retirer dans le portefeuille TronLink. La dernière étape est l’échange sur le site Web de BitTorrent Chain.

Quelqu’un qui a BTTOLD dans BSC doit suivre les étapes suivantes :

Déposez des BTTOLD (BEP20) sur Binance.com Retirez des BTTOLD en tant que BTTOLD (TRC20) de Binance.com vers le portefeuille TronLink Échangez des BTTOLD sur le site Web de la chaîne BitTorrent

Échanger BTTOLD contre BTT via TronLink

Les mesures suivantes sont prises :

Ajouter TronLink aux extensions Google Chrome Cliquez sur « Modifier BTT » sur https://bt.io et cliquez sur « Se connecter au portefeuille » Entrez le montant de BTTOLD que vous souhaitez échanger Signez et approuvez l’action dans votre portefeuille

À propos de BitTorrent

BitTorrent, Inc. est une société de logiciels grand public basée à San Francisco. Son protocole est le plus grand réseau P2P décentralisé au monde, générant 22 % du trafic en amont et 3 % du trafic en aval dans le monde.

BitTorrent et µTorrent, ses produits phares de bureau et mobiles, permettent aux utilisateurs d’envoyer des fichiers volumineux sur Internet, connectant les utilisateurs à des fournisseurs de contenu tiers légitimes. Avec plus de 100 millions d’utilisateurs actifs, les produits BitTorrent ont été installés sur plus d’un milliard d’appareils dans plus de 138 pays à travers le monde.

Les détenteurs de TRON (TRX / USD), Binance (BNB / USD) et Bitcoin (BTC / USD) ont la possibilité d’acheter des abonnements d’un an aux produits BitTorrent ou µTorrent depuis novembre 2018. Ceux-ci incluent Ads Free et Pro pour Windows.

