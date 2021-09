28 fois Terry Bradshaw a été le père de fille ultime

Légende de la NFL. Personnalité tv. Fille papa.

Vous ne le réalisez peut-être pas, mais toutes ces épithètes décrivent un trésor national Terry Bradshaw. Alors que Terry est peut-être mieux connu pour être un champion du Super Bowl et co-animer Fox NFL Sunday, son meilleur rôle à ce jour est d’être père de filles Érine et Rachel.

Terry est aussi le beau-père de sa femme Tammyfille d’une autre relation, nommée lacey luttrull.

En fait, c’est Lacey qui a déclaré sur E!’S The Bradshaw Bunch que “Avoir Terry Bradshaw comme père est fou.”

En parlant de The Bradshaw Bunch, le bien-aimé de E! La série docu revient le mercredi 6 octobre à 21 h et présentera sans aucun doute plus de moments de la fille papa (et fille grand-père!) de Terry. “On ne sait jamais ce qui va se passer dans la vie”, a déclaré Terry à propos de la série. “La seule chose sur laquelle vous pouvez toujours compter, c’est la famille.”

En ce qui concerne plus de manigances de la saison deux, Terry et Rachel duo ensemble au célèbre Grand Ole Opry, et le fier papa guide même sa fille Erin alors qu’elle se prépare pour un bébé avec son mari Scott Weiss.