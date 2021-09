28 jeux indépendants que vous voudrez ajouter à votre liste de souhaits tout de suite

Capture d’écran : Laboratoires Chuhai

Aujourd’hui, c’est la fête du Travail, donc encore une fois, j’ai arraché les commandes aux adultes et j’ai l’intention de torpiller le trafic avec des jeux indépendants inconnus qui détruisent le référencement ! Ci-dessous, vous trouverez les projets qui ont afflué dans ma boîte de réception ce matin, dont au moins la plupart seront probablement quelque chose que vous voudrez mettre sur une liste de souhaits.

Doki Doki Ragnarok

Si vous pensiez que Boyfriend Dungeon allait détenir le titre de 2021 pour Weirdest Dating Concept, alors boy oh boy, avez-vous l’air idiot. Parce que Doki Doki Ragnarok est un roman visuel/simulation de rencontres dans lequel… attendez… vous incarnez un village de rencontres viking. Vous pillez aussi, ce qui ne semble pas la meilleure technique de rencontres, mais les développeurs BrutalHack disent que c’est ainsi que se fait le raid : romancer un lieu. Il y a une démo à télécharger sur Steam, et elle devrait sortir cette année.

Dieux du crépuscule

Dommage pour Gods Of The Twilight cependant! Qui aurait pensé qu’un roman visuel sur les rencontres avec des dieux nordiques pourrait être piqué pour l’étrangeté scandinave ? Là encore, quel moment pour être en vie, quand nous pouvons avoir les deux. Et maintenant, vous pouvez avoir une démo de celui-ci !

Terrain de golf en friche

La vie humaine a été anéantie, et maintenant la Terre est un terrain de golf pour les extrêmement riches. Ouais, cette vieille châtaigne. Mais bon, plutôt que le concept super farfelu qui suggère au début, jetez un œil à la belle bande-annonce ci-dessus. Cela a l’air si mélancolique, si solitaire. C’est un jeu de golf, certes, mais c’est aussi une histoire.

Il est maintenant disponible sur Steam, Switch, Xbox One et PS4.

Maudit au golf

À l’autre extrémité du spectre des jeux de golf se trouve Cursed To Golf, un jeu de plateforme de golf mignon et super joyeux, qui se déroule dans… quoi quoi ? Purgatoire du golf ? Mec, le golf est devenu sombre. J’adore le look du pixel art et la bêtise des portails, des bonus et des jeux rogue-lite. Le jeu vient tout juste d’être annoncé par Chuhai Labs et devrait apparaître sur PC et Switch.

Ville Lézard

Oh mon Dieu, je suis tellement excité à propos de Lizard City ! Ne pas y jouer, cependant, car il n’existe pas. Au lieu de cela, Lizard City est un guide de stratégie pour un jeu entièrement fictif, créé par Ashley Kenawell. Complet avec des captures d’écran, des instructions étape par étape et des “instructions complètes” pour chaque niveau, c’est de la folie/du génie. Il existe actuellement un PDF de 16 pages du «chapitre de présentation» du guide final, le vôtre gratuitement (ou pour autant que vous le souhaitez) via Itch.

Capture d’écran : Grande bulle bleue

Accord de puissance

Bien qu’il soit certainement difficile de trouver des jeux qui ne soient pas un “jeu de construction de deck roguelike” à ce stade, Power Chord se démarque plutôt par son principe : vous battez des gangs démoniaques via une série de batailles de groupes. C’est par Big Blue Bubble, eux qui nous ont donné à la fois le jeu de plateforme Foregone et la collection de mini-jeux My Singing Monsters plus tôt cette année. Je leur souhaite bonne chance pour que leur jeu soit remarqué dans l’enfer SEO du même nom étant un mode dans Fortnite.

Académie Kitori

Nous avons techniquement présenté Kitory Academy dans une précédente série de jeux indépendants, mais à l’époque, elle s’appelait Witchery Academy. Se décrivant comme un «simulateur de vie confortable», il s’agit d’être un apprenti sorcier, de traîner avec votre chat de compagnie et de faire tout ce jardinage sorcier que vous aimez tant. C’est de l’équipe de deux personnes Cubenary, et je suppose qu’il sortira l’année prochaine.

Invasion : Néo Terre

Stratégie au tour par tour de style rétro Invasion: Neo Earth m’a immédiatement ramené à ces jours de graphismes 2D du début des années 90, démentant une profondeur de complexité avec laquelle je ne serais probablement jamais aux prises. Encore plus induisant de tels flashbacks, c’est qu’il y a une démo gratuite, ici avec Itch jouant le rôle de disque de couverture de magazine. Il a pour objectif de sortir cet hiver.

Zéphon

Proxy Studios, le développeur derrière Warhammer 40,000: Gladius, développe actuellement sa propre idée. Il s’appelle Zephon et promet la combinaison quelque peu déroutante de post-apocalypse, de cyberpunk et de Lovecraft, le tout enveloppé dans une stratégie 4X. Compte tenu du nombre de captures d’écran impressionnantes sur le magasin Steam, ils feraient bien de publier une bande-annonce montrant des images, car cela semble intrigant.

Capture d’écran : Big Robot / Den Of Thieves

Monsieur, vous êtes traqué

Avec à peu près la plus grande déclaration d’intérêts imaginable, l’édition 2013 de Sir, You Are Being Hunted a été réalisée par Big Robot, l’entreprise d’un bon ami Jim Rossignol. C’est donc avec un parti pris total que je vous annonce qu’il reçoit désormais un remastering du studio hollandais Den Of Thieves, afin de sortir sur PC et Switch début 2022. C’était, et c’est toujours, un jeu de survie se déroulant dans le bucolique royaumes de la campagne anglaise, dans lesquels les robots toff (toffbots, j’ai décidé) vous veulent mort, pendant que vous essayez de vous échapper et de boire du thé.

Tyran du Vide

Les jeux de deckbuilding manquent trop souvent de couleur. Et en effet des chiens amicaux si officieux. Void Tyrant, qui vient de sortir sur Steam, cherche à faire quelque chose à ce sujet. Il s’agit d’explorer la galaxie pour restaurer les « Yeux de Chronos », et ça a l’air tellement joyeux ! Les combats se jouent à la manière du blackjack, ce qui intrigue, trop peu de deckbuilders profitent des jeux de cartes qui existent déjà !

Jack se déplace

Le seul JRPG de la liste cette fois, ce qui est inhabituel – Jack Move est un JRPG dessiné en pixels dans un monde cyberpunk, et pour un genre dans lequel j’ai du mal à entrer, cela semble très attrayant. Surtout ce combat ! Une démo est disponible dès maintenant, et le reste du jeu de So Romantic est attendu plus tard cette année.

Dextrame

Cette arcade-me-do à l’allure de Geometry Wars, présentée dans un précédent tour d’horizon indépendant, a une démo en ligne cet après-midi. De l’équipe d’une personne Lingon Studios, il devrait sortir cet automne, donc j’espère ne pas trop attendre.

Projet Bosquet

C’est beaucoup trop joli pour venir d’une équipe de deux personnes, mais c’est ainsi. Project Grove est un jeu d’exploration dans lequel vous incarnez un alchimiste, rassemblant des ingrédients et préparant des potions, tout en sautant dans un jeu de plateforme 3D à la première personne. Ce qui est tout à fait le mélange. Un prologue gratuit doit sortir le 11, avec le jeu complet attendu au premier semestre de l’année prochaine.

Demain

Vous ne vous êtes pas réveillé ce matin en sachant que vous aviez besoin d’un jeu entièrement composé de triangles. Maintenant tu fais. Et non, pas de polygones. triangles 2D. Overmorrow a l’air tout à fait charmant, un jeu non violent sur l’exploration dans un monde serein, qui – attendez, et maintenant ? – supprime votre sauvegarde après 30 jours de jeu. Pourquoi ferait-il ça ? Oh, attendez, il est dit sur la page Steam, “Cependant, dans Overmorrow, les choses sont rarement ce qu’elles semblent être à la surface, et ce n’est qu’une étape de plus pour découvrir les nombreux mystères du jeu.” Maintenant, je suis plus intrigué. Il arrivera sur PC et consoles l’année prochaine.

Fiesta

Sorti la semaine dernière, Shindig est une aventure narrative, avec un fort accent sur l’optimisme. Ça a l’air d’être un bon moment ! Vous incarnez un « héros discret », qui est mon niveau de héros, dans un quartier où tout le monde est sympathique ! C’est sur Steam et Itch.

Peluche du ciel

Honnêtement, Plushie From The Sky me fait peur. Je l’inclus ici parce que j’ai peur qu’il me poursuive dans mes rêves si je ne le fais pas. Le développeur individuel Fishwind dit que c’est un Soulslike, mais vous savez, celui où vous incarnez une sorte d’enfant chérubin qui tape des monstres avec un ours en peluche. C’est certainement tout à fait la bande-annonce. Il y a une démo prévue à la fin de ce mois, avec le jeu complet attendu l’année prochaine.

Fragments d’un esprit

Il s’agit d’un jeu d’action-aventure qui devrait sortir au début de l’année prochaine, dans lequel vous incarnez Cassandra, essayant de découvrir pourquoi sa famille l’a trahie. Il y aura des téléports, des pièges, des énigmes et toutes ces bonnes choses, et le plus intéressant, semble avoir emprunté une poignée d’éléments aux RPG.

Éclipse de voleur

Faire exploser de la merde dans l’espace est l’un des genres les plus jolis, et Rogue Eclipse ne fait pas exception. Et je n’ai rien d’autre à vous dire à ce sujet que le contenu de la bande-annonce et cette très brève séquence d’une embuscade dans le jeu. Mais bon sang, ça a l’air très amusant. Espérons qu’il y aura bientôt une page Steam pour cela.

Aubergiste

C’est une si belle idée : un RPG où vous incarnez l’aubergiste, plutôt que les aventuriers de passage. Dans Aubergiste vous incarnez un vagabond qui tombe sur une auberge abandonnée, occupée par une bande de coquins, qui vous obligent à les servir. Vous progressez ensuite dans son histoire, en écoutant des conversations, en servant des boissons et, apparemment, “un petit larcin léger”.

L’Odyssée d’Harmonie

J’ai joué la démo d’Harmony’s Odyssey ce week-end, en l’occurrence, et je suis heureux d’annoncer que c’est absolument dingue. J’aimerais vous dire de quel genre de jeu il s’agit, mais il défie plutôt cela. Allons-y avec : collection de puzzles de différents types dans un jeu de couleurs d’un autre univers. Parmi beaucoup d’idées intelligentes, il y avait quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant : des énigmes pour repérer les différences en 3D, des emplacements rotatifs – les deux moitiés de l’image tournant de manière synchronisée. Son objectif est de sortir début 2022.

Haïku, le robot

Oh mon Dieu, c’est trop mignon. Regarde ce petit bonhomme ! C’est un adorable groupe de pixels ! Pourquoi ce grand méchant crâne est-il si méchant avec lui ? Arrête-le! Haiku, The Robot est Metroidvania du premier développeur solitaire Mister Morris Games. Il a été financé avec succès sur Kickstarter l’année dernière et devrait avoir une démo le mois prochain.

Katjepult

Katjepult demande s’il s’agit du tout premier jeu brodé. Eh bien, je peux leur dire, désolé, c’était probablement Cross Stitch Casper en 2013. Mais est-ce de la triche? C’était des trucs graphiques. Alors peut-être est-ce en fait Threadsteading, un jeu joué sur une machine à coudre. Sauf que c’est un jeu vidéo ? C’est peut-être un jeu de table. Oh, d’accord, alors peut-être que c’est le premier jeu réellement brodé, après tout. Dans tous les cas, c’est gratuit d’y jouer sur Itch dès maintenant !

Leviers de vitesse

Je n’avais pas réalisé à quel point Spy Hunter de 1983 me manquait jusqu’à ce que je voie la bande-annonce de Gearshifters. Ou des manettes de vitesse. Ils ne semblent pas avoir tout à fait décidé. Parce que c’est 2021, il a “rogue-lite” dans sa description, mais mon Dieu, cela a l’air très amusant. (Oui, oui, il y a apparemment eu d’autres versions de Spy Hunter depuis 1983, mais aucune d’entre elles ne compte.) Il sortira le 30 de ce mois.

TrickShot

J’aime que le skate soit de retour dans les jeux vidéo. Je ne m’attendais pas à ce qu’il forme la base d’un jeu de tir en arène multijoueur, mais regardez, à un certain niveau, c’était inévitable. TrickShot, de Meddling Kids, ressemble à l’exact milieu entre Quake III et Tony Hawks’ Pro. Je voudrais également attirer particulièrement l’attention sur ces mots du courrier électronique qu’ils ont envoyé : « les joueurs exécutent des tours avec leurs adversaires ». Allez. Ovation debout. Il est prévu pour avril de l’année prochaine.

Grandir

C’est assez ambitieux : un jeu sur la croissance, du bébé à l’âge adulte, couvrant des sujets du monde réel comme le harcèlement scolaire, le divorce des parents, la vie avec un handicap et les expériences adolescentes d’être LGBTQ+. Il est décrit comme une combinaison de roman visuel, d’aventure, de stratégie et, euh, de match 3. Si vous attendez la fin de la bande-annonce ci-dessus, vous verrez également les arbres de compétences extraordinaires offerts par le jeu, qui semblent les plus intrigants. Growing Up devrait sortir plus tard cette année.

Ensemble au combat

Évidemment, vous saurez comment les personnages de Fire Emblem peuvent avoir des relations. Mais que se passe-t-il s’ils ont aussi des disputes, ou sont tombés malades, ou ont eu une crise personnelle ? Et tu as regardé ça dans une émission de télé-réalité ? C’est le principe de Together In Battle de Sinister Design. C’est, bien sûr, aussi un roguelite, donc naturellement tout est généré de manière procédurale, ce qui signifie que les circonstances savonneuses se joueront apparemment différemment à chaque fois. Il devrait sortir plus tard cette année.

Le mélange du faucon

Il est difficile de voir The Falcon Shuffle comme autre chose que tous les jeux ci-dessus combinés en un seul. Son développeur, RobGamesThingy, le décrit comme (respiration profonde) « contrôler-deux-vaisseaux-à-la-fois-shump-deckbuilding-roguelite-game-with-outrun-style-level-progression. » Au cas où vous penseriez que c’est quelque chose que j’ai inventé, il existe une version de démonstration que vous pouvez jouer dès maintenant.