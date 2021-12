28 lignes les plus ridicules de l’interview de Trump avec Hugh Hewitt

Analyse par Chris Cillizza, rédacteur en chef de CNN

Mis à jour à 11 h 03 HE, le jeudi 9 décembre 2021

. L’ancien président Donald Trump a fait une longue interview avec l’animateur de radio conservateur Hugh Hewitt cette semaine, livrant sa performance habituelle de fausses déclarations sur les élections de 2020, se vante de sa propre influence politique et d’attaques ad hominem contre d’autres républicains. Je suis allé à travers la transcription de la conversation et sélectionné les lignes de Trump que vous devez voir. Ils sont en dessous.1. « Eh bien, je ne sais pas s’il a réellement annulé Noël. »

C’est Trump sur le Premier ministre britannique Boris Johnson qui combat les allégations selon lesquelles son personnel aurait enfreint les règles de verrouillage pour organiser une fête de Noël l’année dernière. De plus, Trump n’a aucune idée de cette histoire. Et c’est parti !

2. « Non, elle l’était, elle ne travaillait pas pour moi. C’était une avocate qui représentait le général Flynn et quelques autres, et elle n’a jamais officiellement, maintenant elle était de notre côté, je suppose, vous savez, du point de vue de ce qu’elle faisait, mais elle ne travaillait pas pour moi comme en soi.

Trump parle de l’avocat Sidney Powell qui l’a représenté à 100%. Voici Rudy Giuliani le 19 novembre : « Nous représentons le président Trump, et nous représentons la campagne Trump. Quand j’aurai fini, Sidney Powell puis Jenna Ellis me suivront… Il y a beaucoup plus d’avocats qui travaillent là-dessus », a-t-il ajouté, « mais, je suppose, nous sommes les avocats principaux. Alors….

3. « Vous savez, quand je courais, en 2016, Noël était comme si vous ne pouviez pas dire le mot. J'ai dit le mot. Et j'ai dit que nous allions ramener Noël, et nous allons dire Noël.

« Comment Donald Trump a sauvé Noël » – à venir sur une chaîne d’information conservatrice près de chez vous !4. « Je regarde ce qui se passe, et vous savez, toute cette histoire d’athlète féminine est également très importante. Je vois qu’un record, un record de natation a été battu de 18 secondes, un autre a été battu de 38 secondes, d’accord ? »Cela fait partie de la réponse précédente de Trump à propos de Noël. Oui, il est passé de la sauvegarde de Noël à un record de natation. Incroyable! Trump parle ici de Lia Thomas, une nageuse transgenre de l’Université de Pennsylvanie qui bat des records de natation féminine cette saison – et est devenue un sujet d’intérêt majeur pour les médias conservateurs qui s’opposent aux athlètes transgenres en compétition avec des rivaux non transgenres.5. « C’est donc un livre d’images, en grande partie, avec des déclarations, mais un livre d’images. »L’ancien président des États-Unis décrivant son nouveau livre. Oui vraiment.6. « Même si nous étions entourés de maniaques qui cherchaient à faire des dégâts, mais nous avons eu une excellente présidence en termes de ce que nous avons, nous avons reconstruit l’armée. »Une belle présidence — malgré les maniaques. Des trucs vraiment profonds ici.7. « Nous avons réduit les impôts plus que, vous savez, la plus grande réduction d’impôt de l’histoire, comme vous le savez, les plus grandes réductions de réglementation de l’histoire. »[Narrator voice] Ce n’était pas la plus grosse baisse d’impôt de l’histoire.8. « Nous avions des gens formidables et des généraux formidables, mais pas les gars que vous voyez à la télévision. »Alors, les bons généraux sont ceux qui ne passent pas à la télé ? Rappelez-vous que lorsqu’on a demandé à Trump en 2015 à qui il se tournait pour obtenir des conseils militaires en tant que candidat, il a répondu : « Je regarde les émissions.9. « Et nous avions un dossier sans tache. Nous avons récupéré tout le monde.Juste l’ancien président des États-Unis affirmant qu’il avait récupéré tous les otages américains pendant son mandat. (Il n’a pas.)10. « Si je décide cela, je pense que ma base va être très en colère. »La question était de savoir si Trump ne se présenterait pas à la présidence en 2024. La déclaration de Trump semble sacrément concluante.11. « Ils veulent tous l’approbation de Trump. Vous vous souvenez pendant des années, vous avez entendu l’expression une approbation ne vaut pas le papier sur lequel elle est écrite. Et puis tout cela est arrivé, et c’est un très, c’est un très important, c’est un trésor très important.Dans lequel l’ancien président des États-Unis se réfère à lui-même à la troisième personne et qualifie ensuite son approbation de « trésor très important ». Des trucs très normaux !12. « Ce qui s’est passé ne devrait jamais être autorisé, ce qui s’est passé, et nous ne l’oublions pas. Et beaucoup de choses se passent en ce moment, mais nous devons être prudents. Il faut faire attention, car ce qu’ils font, ce qu’ils font est une honteEt c’est ainsi que commence la poussée de Trump contre le grand mensonge selon lequel les élections de 2020 lui ont été volées. Ce qui est remarquable dans ce qu’il dit ici, c’est qu’il est long à semer la peur et très court sur les détails. « Beaucoup de choses se passent en ce moment… nous devons être prudents. » Qu’est-ce que ça veut dire ?13. « Je prendrai ma décision, et il semble que si vous regardez les sondages, je pense que nous sommes à 96% de l’approbation du Parti républicain, 96%, ce qui est un grand honneur. »On a demandé à Trump qui, à part lui, pourrait faire un bon futur chef du parti. Et il a immédiatement commencé à parler de lui. Vraiment un chef de parti!14. « Les gens ne le savent pas, mais j’ai nommé environ 30%, certains disent environ 32% des juges. »Ne devrait-il pas s’agir d’un nombre exact ? Pourquoi « certains diraient » 32 % ?15. « J’ai aussi fait les trois juges. »L’ancien président des États-Unis racontant ses nominations de trois juges de la Cour suprême. Quel chemin avec les mots !16. « Et Biden arrive, son fils a reçu 3,5 millions de dollars de la femme du maire de Moscou. »Um non.17. « Il n’y avait personne de plus dur avec la Russie que moi, personne. »Ceci, cela vous choquera, n’est pas vrai.18. « Alors Jimmy Carter a fait le truc olympique, et ça n’a pas marché. »La «chose olympique» est la décision de Carter que les États-Unis boycottent les Jeux olympiques d’été de 1980 à Moscou. Vous savez, le truc olympique.19. « Et beaucoup de gens pensent qu’ils l’ont fait pour que je perde les élections, mais j’ai obtenu 12 millions de voix de plus que la première fois. »C’est nouveau pour moi : Trump allègue que le président chinois, Xi Jinping, a laissé le virus Covid-19 se propager pour qu’il perde les élections. Ce qui, wow, c’est un jeu d’échecs en trois dimensions juste là. De plus, il n’y a aucune preuve pour étayer cette affirmation.20. « Vous savez, on m’a dit que si vous obtenez 63 millions, ce que j’ai obtenu en 2016, vous obtenez 63 millions de votes, vous gagnez. J’ai obtenu 75 millions de voix. J’en ai eu 12 millions de plus, de loin plus que tout autre président en exercice, même pas près. »Une grande partie de l’argument de la fraude électorale de Trump repose sur l’idée qu’il a obtenu plus de voix en 2020 qu’en 2016, mais qu’il a perdu. Mais, genre, ça arrive parfois ? Le taux de participation augmente – surtout après quatre ans d’un président qui a agressivement cherché à démanteler pratiquement toutes les normes de ce pays ?21. « Mais j’ai eu 12 millions de plus, un record, et j’ai perdu. Et beaucoup de gens pensent que s’il l’a fait, il l’a fait pour cette raison, à cause des tarifs et d’autres choses.Alors maintenant, « beaucoup de gens » pensent que Xi a laissé le Covid-19 se répandre pour blesser Trump ? Qui sont ces gens? Et s’appellent-ils « Tonald Drum » ?22. « Eh bien, je pense qu’il existe une théorie là-bas. C’est certainement l’une des nombreuses théories, car je me débrouillais très bien contre la Chine.Hewitt, intrigué par la suggestion de Trump à propos de Xi et du virus, poursuit avec une question directe : « Êtes-vous en train de dire que le président, le secrétaire général Xi a peut-être déclenché le virus, ou au moins l’a laissé se propager imprudemment parce qu’il voulait que vous perdiez ? » Ce à quoi Trump répond qu’« il existe une théorie là-bas ». C’est le summum de l’irresponsabilité – mais vous n’avez pas besoin que je vous le dise parce que, eh bien, votre cerveau fonctionne.23. « Ceux avec qui je ne m’entendais pas étaient les plus faibles. Les faibles, je ne m’entendais pas avec. Les plus durs, je m’entendais bien.Ce riff de Trump sur les dirigeants mondiaux est tellement révélateur. Il s’est vanté à plusieurs reprises au cours de sa présidence d’avoir des relations solides avec les dirigeants autoritaires du monde entier tout en se débarrassant des alliés américains de longue date. On dit qu’on peut juger un homme par la compagnie qu’il a.24. « Je connais beaucoup de gens durs qui sont stupides. »Vous ne dites pas…25. «Je connais beaucoup de gens stupides qui sont franchement très durs. Ce sont les plus dangereux, en fait.Oui, oui ils le sont.26. « C’est au moins la Wharton School of Finance où je suis allé, des gens très intelligents, ils sont sortis, ils ont dit que c’était près de 5 000 milliards de dollars, et je pense qu’ils sont bas. »« J’ai fondé le principal club de golf Frisbee à Cornell. Où je suis allé à l’université. — Andy « Nard Dog » Bernard27. « C’est tout simplement fou qu’ils aient fait voter 19 sénateurs républicains pour le projet de loi d’infrastructure ? »Oui, il l’a vraiment appelé le projet de loi « d’unfrastructure ».

28. « Notre pays n’a jamais été aussi méprisé qu’il l’est actuellement. C’est la risée du monde entier.ETATS-UNIS! ETATS-UNIS! Ouais, c’est un bon endroit pour finir.

