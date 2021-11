Coinbase

2,8 millions d’utilisateurs de Coinbase génèrent des revenus sur la crypto avec le jalonnement ETH2, entraînant une augmentation de 109% des revenus de récompenses

AnTy10 novembre 2021

Après une baisse au troisième trimestre, au cours de laquelle les utilisateurs ont échangé davantage d’autres crypto-monnaies que Bitcoin et Ether, Coinbase prévoit que les MTU de vente au détail et le volume total des transactions seront plus élevés au quatrième trimestre.

Coinbase a déclaré un chiffre d’affaires de 1,24 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2021.

La principale bourse de crypto-monnaie aux États-Unis a signalé une baisse du nombre d’utilisateurs de transactions mensuelles à 7,4 millions, contre 8,8 millions au deuxième trimestre, contre 6,1 millions un an plus tôt.

Les revenus des transactions au troisième trimestre se sont élevés à 1,1 milliard de dollars, en baisse par rapport à environ 1,9 milliard de dollars au trimestre précédent.

Le volume des transactions est également tombé à 327 milliards de dollars contre 462 milliards de dollars au deuxième trimestre. Bitcoin représentait 19% de ce volume, contre 24% au deuxième trimestre et Ethereum pour 22%, contre 26% au deuxième trimestre. Les autres actifs cryptographiques représentaient 59% au troisième trimestre, soit une augmentation par rapport à 50% fin juin.

Lors de l’appel aux résultats, la directrice financière Alesia Haas a déclaré: « Dans les périodes de faible volatilité, nous voyons nos traders à faible dollar devenir moins actifs », mais en même temps, le PDG Brian Armstrong a déclaré qu’il y a 3 à 5 ans, le marché de la cryptographie était entièrement axée sur la spéculation, elle est aujourd’hui davantage motivée par l’utilité et l’adoption de la cryptographie.

49% de nos MTU de détail de Coinbae se sont engagés avec des produits non liés à l’investissement tels que Staking, Earn et Coinbase Card.

2,8 millions d’utilisateurs gagnaient un rendement sur leurs actifs cryptographiques, a déclaré la société dans sa lettre aux actionnaires. Les revenus de Blockchain récompensent ont bondi de 109% à 81,5 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre, en grande partie grâce au Staking, notamment ETH2, qui constitue désormais la plupart de ses actifs mis en jeu.

Se préparer à de meilleures conditions

Les actifs sur Coinbase ont bondi à 255 milliards de dollars contre 180 milliards de dollars fin juin, dont 55 % proviennent d’investisseurs institutionnels.

La société a déclaré que ses revenus provenant des abonnements et des services ont augmenté de 41% d’un trimestre à l’autre pour atteindre 145 millions de dollars, contre 103 millions de dollars au deuxième trimestre.

En ce qui concerne les NFT, Coinbase a déclaré qu’il lancerait la plate-forme au cours des deux prochains trimestres et voyait le potentiel de l’activité NFT à devenir plus important que son activité de cryptographie.

« Nous sommes très enthousiasmés par les NFT, cela va être un très grand domaine pour la crypto à l’avenir, et c’est déjà le cas aujourd’hui », a déclaré Armstrong lors de l’appel sur les résultats. « Cela pourrait être aussi grand ou plus grand. »

Concernant les fonds négociés en bourse (ETF), Coinbase a déclaré qu’il pourrait élargir le gâteau en intégrant de nouveaux participants institutionnels qui ne peuvent pas détenir une place. L’échange explore également comment il peut soutenir l’adoption de l’ETF.

La bourse s’attend à ce que les utilisateurs de transactions mensuelles de détail et le volume des transactions au quatrième trimestre soient plus élevés qu’au troisième.

« Alors que nous sommes entrés au troisième trimestre avec des conditions de marché de la cryptographie plus douces, dues à une faible volatilité et à la baisse des prix des actifs de cryptographie, les conditions de marché se sont considérablement améliorées plus tard au cours du trimestre, ce que nous avons continué de voir au début du quatrième trimestre », a déclaré la société.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.