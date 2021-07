28 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

in

La troisième semaine de juillet commence avec des rumeurs intéressantes de nouveaux produits, de records et d’innovations technologiques à ne pas manquer.

Le Japon a doublé le record de vitesse Internet : 39 To/sec. Vous pouvez télécharger l’intégralité de Wikipédia ou 3 900 films 4K depuis Netflix en une seconde.

Nous savons déjà comment ce sera la tablette realme pad, et aussi la date du prochain Samsung Unpacked.

Ce week-end, nous avons publié quelques critiques, rapports et tutoriels. Découvrir montre realme 2 avis et le réveil intelligent Horloge intelligente Xiaomi Mi. Nous vous montrons également comment résoudre tous les problèmes de Windows en 30 minutes, conseils pour échanger un ancien ordinateur portable contre une tablette, alternatives à YouTube, Modes cachés de Windows 10, meilleures applications pour éditer des photos sur mobile, beaucoup plus.

Actualités technologiques

Samsung manque le jour et l’heure de son prochain Galaxy Unpacked. Lire les nouvelles

Le Japon bat le record de vitesse Internet avec plus de 39 To/s : Complétez Wikipédia en moins d’une seconde. Lire les nouvelles

Ils trompent le système d’authentification Windows Hello de Microsoft. Lire les nouvelles

Bientôt, vous pourrez effectuer des sauvegardes cryptées dans le cloud sur WhatsApp. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Les meilleures applications pour éditer des photos sur votre smartphone. Lire le rapport

Ils accusent Google Maps de proposer des itinéraires “potentiellement dangereux” aux promeneurs. Lire les nouvelles

Chrome intégrera un outil de capture d’écran natif que vous allez vouloir utiliser. Lire les nouvelles

Ordinateurs et tablettes

Windows 11 viendra avec le mode sombre activé par défaut. Lire les nouvelles

Tablette Realme Pad découverte – images et fonctionnalités confirmées. Lire les nouvelles

Modes cachés de Windows 10 que vous ne connaissez peut-être pas. Lire le rapport

Comment résoudre tous les problèmes de Windows 10 en seulement 30 minutes. Lire le tutoriel

Guide et conseils d’achat d’une tablette pour remplacer votre ancien ordinateur portable. Lire le rapport

Mode de vie

Il s’agit du premier pont en acier imprimé en 3D au monde, et il se trouve à Amsterdam. Lire les nouvelles

Nous avons testé la nouvelle realme Watch 2, avec des améliorations intéressantes. Lire notre analyse et avis

Si YouTube disparaissait, quelles alternatives aurions-nous ? Lire le rapport

Comment est le réveil intelligent Xiaomi Mi Smart Clock ? Lire notre analyse et avis

Loisirs et jeux

Les spéculateurs frappent encore : les réservations prennent du retard mais il existe déjà un Steam Deck à 1200 euros sur eBay. Lire les nouvelles

Moteur

Mach-Eau, le parfum de Ford pour les amoureux de l’odeur des voitures à essence. Lire les nouvelles

La science

La NASA relance le matériel de sauvegarde de Hubble et est à nouveau fonctionnel. Lire les nouvelles

Les robots peuvent désormais aider les personnes handicapées à s’habiller, et c’est ainsi qu’ils fonctionnent. Lire les nouvelles

C’est le musée spectaculaire dédié à la plus grande astronomie au monde et il comprend un observatoire et un planétarium. Lire les nouvelles

Cet appareil utilise votre sueur comme source d’énergie. Lire les nouvelles

L’astuce TikTok pour savoir si vous êtes déshydraté en 3 secondes. Lire les nouvelles

Nous savons déjà combien coûte un voyage dans l’espace en montgolfière, et vous pouvez désormais réserver votre billet. Lire les nouvelles

Des astuces simples pour nettoyer les verres et les verres et les faire briller. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Fait choquant : la dernière exécution à la guillotine en France a eu lieu l’année de la sortie de Star Wars. Lire les nouvelles

IKEA anticipe l’arrivée des extraterrestres et publie ses manuels dans une langue étrangère. Lire les nouvelles

En Italie, il existe des ânes nourrices : ils portent des agneaux dans un sac. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!