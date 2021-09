28 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

Week-end des forces de la Nature déchaînées, et beaucoup de choses à raconter dans l’univers de la technologie. Bienvenue au résumé de la matinée.

Amazon a viré de sa boutique 600 marques technologiques chinoises et plus de 3 000 fournisseurs, pour fraude dans les avis sur les produits.

Cette année, il n’y a pas téléphone Galaxy Note, mais de nouvelles indications suggèrent que nous l’aurons en 2022.

Nous recommandons également le analyse des écouteurs Samsung Galaxy Buds 2, du mobile Oppo Reno 6 Pro et de la caméra Logitech Streamcam. Parmi les reportages du week-end, tout sur la mémoire DDR5, des panneaux solaires en autoconsommation, et quelques tutos pour créer un PDF avec des champs remplissables, un bouton panique pour Windows 10, comment utiliser un mobile comme webcam, et de plus.

Actualités technologiques

Comment voir en direct la première éruption d’un volcan en Espagne au cours des 50 dernières années. Lire les nouvelles

Amazon expulse 600 marques technologiques chinoises et 3 000 vendeurs pour fraude aux avis. Lire les nouvelles

Chrome souhaite vous montrer des bons de réduction lors de vos achats en ligne afin que vous puissiez économiser de l’argent. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Une nouvelle indication semble assurer que nous aurons un Galaxy Note d’ici 2022. Lire l’actualité

L’Oppo Reno 6 Pro peut avec les meilleurs mobiles de 2021, et à un prix moins cher. Lire notre analyse et avis

Certains téléphones des séries Galaxy A et M ont un mystérieux problème de redémarrage automatique. Lire les nouvelles

Pourquoi devriez-vous acheter l’iPhone 12 au lieu de l’iPhone 13 si vous y pensez. Lire le rapport

Ordinateurs et tablettes

Comment créer un PDF avec des champs à remplir. Lire le tutoriel

DDR5 : Différences avec la DDR4 et tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle génération de RAM pour PC. Lire le rapport

Comment créer un bouton de panique dans Windows 10. Lire le tutoriel

Comment utiliser votre mobile Android comme webcam de haute qualité. Lire le tutoriel

Mode de vie

Ce sont les spécifications dont Apple ne vous a pas parlé à propos de l’Apple Watch Series 7. Lire l’actualité

Nous accordons nos oreilles pour tester en profondeur les nouveaux écouteurs Samsung Galaxy Buds 2. Lire notre analyse et avis

Ce sont les meilleures montres connectées d’alpinisme et d’escalade que vous puissiez acheter. Lire les nouvelles

Des panneaux solaires avant la montée en lumière, quand l’autoconsommation est rentable. Lire le rapport

Logitech StreamCam, une caméra tout-en-un pour vous lancer dans le monde du streaming. Lire l’analyse et l’avis

Conseils et guide d’achat d’un fer à vapeur vertical. Lire le rapport

Conseils et tout ce que vous devez savoir avant d’acheter un grille-pain plat ou horizontal. Lire le rapport

Loisirs et jeux

Le premier comics de Superman n’est plus le plus précieux au monde, quel super-héros l’a surpassé ? Lire les nouvelles

Une IA transforme les personnages de mangas en personnages de chair et de sang, et la ressemblance est troublante. Lire les nouvelles

Science

Ce sont les pires habitudes alimentaires pour votre cerveau, selon la science. Lire les nouvelles

La mission pilotée uniquement par les touristes spatiaux de SpaceX revient sur Terre, après avoir passé trois jours dans l’espace. Lire les nouvelles

Il y a plus de personnes en orbite maintenant qu’à tout autre moment de l’histoire. Lire les nouvelles

La vidéo du dernier Tigre de Tasmanie, en couleur et en haute définition. Lire les nouvelles

Ils créent des hologrammes que vous pouvez ressentir. Lire les nouvelles

C’est la peinture la plus blanche qui existe dans le monde. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Le mystère des milliers de cercles de fées du désert du Namib, qu’est-ce qui les provoque ? Lire les nouvelles

Un ébéniste à la retraite devient viral avec ses meubles de dessins animés cassés parfaitement fonctionnels. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!