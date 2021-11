28 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

Les meilleures actualités technologiques des dernières 24 heures, regroupées par catégories et liées dans les titres, afin que vous puissiez vous rattraper dès le matin.

Hier était un jour d’adieu. Deliveroo quitte l’Espagne après 6 six ans, et les cabines et les annuaires téléphoniques nous disent au revoir pour toujours.

L’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs de Spotify pendant des années, les paroles des chansons pour le mode karaoké, c’est enfin devenu réalité.

Le CES et le MWC se rapprochent de plus en plus, alors les rumeurs le nouveau Xiaomi 12, Samsung Galaxy 22, et autres.

Actualités technologiques

Nous connaissons déjà les conséquences du piratage de Robinhood, la plus grande plateforme d’investissement en cryptographie. Lire les nouvelles

Instagram commencera à demander des vidéos de comptes qui semblent suspects. Lire les nouvelles

La société pionnière de livraison à domicile Deliveroo ferme en Espagne le 29 novembre, licenciant 3 800 travailleurs. Lire les nouvelles

Les annuaires téléphoniques et les cabines disparaissent conformément à la nouvelle loi sur les télécommunications. Lire les nouvelles

Oubliez Shiba Inu, ces crypto-monnaies ont un potentiel bien plus long terme. Lire les nouvelles

Après des années à le demander, Spotify ajoute le mode karaoké à son application et c’est comme ça que ça marche. Lire les nouvelles

Les curieux emojis qui pourraient arriver en 2022 : comment décidez-vous quels emojis ajouter sur Android et iOS ? Lire les nouvelles

Téléphones portables

Instagram Rage Shake est la nouvelle fonctionnalité cachée d’IG, et elle ne vient pas seule. Lire les nouvelles

Pour la première fois, de vraies photos du Samsung Galaxy S21 FE attendu sont divulguées. Lire les nouvelles

Adieu les problèmes d’appels ennuyeux sur iPhone 12 et iPhone 13 avec la nouvelle mise à jour. Lire les nouvelles

Le Moto G200 arrive en tant que nouveau smartphone Android haut de gamme de Motorola. Lire les nouvelles

Google répond à la polémique sur la vitesse de chargement de ses Pixel 6 Pro et Pixel 6. Lire l’actualité

Les Samsung Galaxy S22 pourraient se passer de leurs processeurs Exynos et n’arriver qu’avec Snapdragon. Lire les nouvelles

Les dernières rumeurs suggèrent que la production du Xiaomi 12 aurait commencé. Lire les nouvelles

Ordinateurs et tablettes

Windows 11 récupère par surprise l’un des plus grands cauchemars historiques des utilisateurs de Windows. Lire les nouvelles

Mode de vie

Comment nettoyer le tiroir à produits de votre lave-linge et astuces pour éviter qu’il ne se salisse à nouveau. Lire les nouvelles

L’astuce infaillible pour séparer le blanc du jaune, sans charger l’œuf. Lire les nouvelles

Lidl avoue ne pas être en mesure de répondre à la forte demande pour l’un de ses produits phares. Lire les nouvelles

Une arnaque sur Internet a utilisé un produit phare de LIDL comme crochet. Lire les nouvelles

La décision drastique de Mercadona qui a mis en colère de nombreux clients et peu de gens comprennent. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Chromecast commence à recevoir la fonctionnalité que nous attendions tous. Lire les nouvelles

Quelle est l’odeur de Sonic ? Sega lance trois eaux de Cologne inspirées de ses jeux vidéo les plus célèbres. Lire les nouvelles

Si vous avez un téléviseur LG, vous pouvez jouer grâce à Nvidia GeForce Now Cloud. Lire les nouvelles

Moteur

Quelle personnalité avez-vous selon la façon dont vous prenez le volant, vous reconnaissez-vous ? Lire les nouvelles

La DGT obligée de restituer la carte de points retirée à des milliers de conducteurs. Lire les nouvelles

Science

Voici à quoi ressemblent les microbots en forme de poisson qui nagent dans votre corps et pourraient mettre fin au cancer. Lire les nouvelles

Cette société espagnole vient de réussir à créer un moteur de fusée spatiale : Mars target. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Phantom, les échecs qui jouent seuls et se déplacent avec la voix. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Bon week-end!