28 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

Qualcomm a annoncé deux changements majeurs à ses processeurs Snapdragon: ils cesseront de porter la marque Qualcomm et diront adieu à la numérotation.

Y a-t-il quelque chose de plus symbolique que une ville basée sur le bitcoin, construite au sommet d’un volcan? C’est ce que fait le Salvador.

Ont nouvel épisode de notre podcast, où nous parlons des dernières analyses de produits et des nouvelles les plus intéressantes de la semaine. Appuyez sur le bouton Play juste en dessous pour l’écouter.

Actualités technologiques

La police nationale met en garde contre une nouvelle arnaque où les pirates se font passer pour Caja Rural.

Adieu les chiffres : Qualcomm annonce deux changements majeurs sur ses processeurs Snapdragon.

Le piège avec lequel des pièces comme Shiba Inu et Dogecoin parviennent à devenir si populaires.

El Salvador veut créer la première ville au monde basée sur Bitcoin au sommet d'un volcan.

Lidl révolutionne quelque chose d'aussi simple que votre reçu d'achat.

Téléphones portables

OnePlus pourrait préparer un smartphone avec un système de pliage totalement innovant.

Le Poco F4 GT serait de plus en plus proche et arriverait avec un écran pour profiter des jeux vidéo.

Samsung dévoile un smartphone avec un écran enroulable sur son site internet.

La famille Honor 60 sera annoncée le 1er décembre avec trois modèles pour tous les publics.

Ce sera la nouvelle famille Oppo Reno 7 : son design surprendou.

WhatsApp est mis à jour avec deux nouvelles fonctionnalités visant à améliorer la sécurité des utilisateurs.

Ordinateurs et tablettes

Activez le mode expérimental de Chrome pour voir les menus comme dans Windows 11.

Créez gratuitement un logo vectoriel à partir de n'importe quelle image de ce site Web.

Windows 11 a une fonctionnalité qui justifie à elle seule la mise à jour pour des milliers d'utilisateurs de Windows 10.

Mode de vie

L'astuce la plus efficace pour économiser est aussi la plus simple, selon les experts.

Si vous ne trouvez pas le bouton shuffle sur Spotify, ce n'est pas de votre faute, demandez à Adele.

L'astuce infaillible pour nettoyer les grilles de cuisine sans lever le petit doigt.

L'astuce virale ultime pour désinfecter votre lave-vaisselle et éliminer les odeurs, sans produits spécialisés.

Loisirs et jeux

La nouvelle mise à jour YouTube pour les téléviseurs ajoute une fonctionnalité très ennuyeuse.

Bien qu'il n'y ait toujours pas de stock de PS5 on peut déjà voir comment elle a été conçue et comment elle est fabriquée.

Si vous vouliez changer le look de votre PS5, oubliez ça car Sony a breveté son boîtier.

5 raisons pour lesquelles Disney Plus en vaut la peine (en plus d'être la plateforme la moins chère).

Moteur

Xiaomi et OPPO pourraient présenter des voitures électriques beaucoup plus tôt que prévu.

C'est le nouveau permis de conduire B1 que la DGT veut créer.

C'est l'avion électrique le plus rapide du marché selon Rolls-Royce.

Les trois seules circonstances dans lesquelles vous pouvez utiliser le klaxon sans risque d'être sanctionné selon la DGT.

Les curiosités du jour

Vous avalez un AirPod par erreur et enregistrez ce qui se passe dans votre estomac.

La première pizzeria autonome avec robots pizza réussit et ouvre son deuxième emplacement à Paris.

