2,8 tonnes de cannabis saisies à Grenade

02/11/2021 à 16:03 CET

PE

La La gendarmerie 2,8 tonnes de cannabis ont été saisies en Zafarraya (Grenade), une drogue que le propriétaire cultivait avec une licence de chanvre industriel et qui a été découverte parce que l’enquêteur avait annoncé sa vente en ligne.

Comme le rapporte cet organisme armé dans un communiqué, cette saisie de drogue est intervenue après que des agents ont découvert que le propriétaire d’une plantation de chanvre industriel Il avait manipulé les plantes pour qu’elles aient des bourgeons sans avoir l’autorisation de l’Agence espagnole du médicament et des produits de santé.

Dans cette opération, la Garde civile a enquêté sur un homme de 35 ans ayant des antécédents en tant qu’auteur présumé d’un crime contre la santé publique par la culture et la fabrication de substances narcotiques.

La Garde civile a découvert que Le chercheur a proposé via une page internet des bourgeons de chanvre avec un pourcentage de moins de 0,2% de THC, qui est la limite légale pour qu’ils ne soient pas considérés comme une substance narcotique.

Les enquêtes ont conduit les agents à environ immenses séchoirs situés à Zafarraya dans lesquels l’enquêté avait 2 800 kilos de bourgeons de chanvre à sécher sur la base d’une autorisation de plantation et de culture de chanvre industriel à des fins textiles.

Cependant, avait manipulé, nettoyé, sélectionné et stocké les sommités fleuries de ces plantes, qui ne peuvent être que des mâles et, par conséquent, ne peuvent pas développer de bourgeons, sans l’autorisation de l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé.

Les bourgeons de chanvre sont intervenus et traduits en justice.

Cette opération fait partie d’une opération que la Garde civile développe au niveau national contre la culture illégale de marijuana, l’Opération Miller.