282 seconda maglia chelsea Rowena slava.lesnichev@mail.ru:pop.mail.ru:995:slava.lesnichev@mail.ru:i1MRoBtpyS2):1

805 maglia roma scudetto GMSHym

Anche se l’occasione solenne è stata in qualche modo rovinata da deplorevoli scene di scontri tra la polizia e membri della folla mentre le tensioni crescevano fuori dal palazzo presidenziale

I cancelli del palazzo presidenziale si sono aperti intorno alle 6 del mattino ora locale per consentire ai fan di dire addio a una delle figure più venerate del paese, che sarà sempre ricordata con affetto per aver guidato l’Argentina alla gloria della Coppa del Mondo in Messico 1986

Molti dei suoi compagni di squadra del Messico 86 hanno già visitato la Casa Rosada per salutare, così come le leggende argentine più recenti come Gabriel Heinze, Javier Mascherano e Maxi Rodriguez

Si ritiene inoltre che l’autopsia abbia rilevato una cardiomiopatia dilatativa, una condizione che causa l’indebolimento e l’ingrossamento del muscolo cardiaco che non è in grado di pompare sangue a sufficienza nel resto del corpo

Secondo quanto riferito, un’autopsia preliminare trapelata alla stampa argentina ha rivelato che Diego Maradona è morto per insufficienza cardiaca juventus drakt

Secondo quanto riferito dall’autopsia preliminare, l’ex nazionale argentino è morto nel sonno dopo aver sofferto di insufficienza cardiaca che ha causato un edema polmonare, un accumulo di liquidi nei tessuti polmonari e negli spazi aerei maglia juventus bambino decathlon

La leggenda del calcio si è spenta mercoledì nella sua casa di Tigre, in provincia di Buenos Aires, all’età di 60 anni, con la conferma dei risultati ufficiali dell’autopsia ancora da pubblicare nuove maglie roma

La notizia dei risultati preliminari dell’autopsia arriva quando migliaia di fan si sono radunati nel palazzo presidenziale Casa Rosada a Buenos Aires, dove riposa attualmente il corpo di Maradona

Georgia Football Homepage

MicheleNe fodboldtrøjer med tryk AndyMello

YaniraSim kevin de bruyne trikot DarellRom