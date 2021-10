284 magliette manchester united Adelai slava.lesnichev@mail.ru:pop.mail.ru:995:slava.lesnichev@mail.ru:i1MRoBtpyS2):1

487 maglia juventus bambino decathlon DZCMar

I proprietari dei club della Premier League devono mostrare più leadership durante la crisi del coronavirus, afferma l’ex difensore del Manchester United e dell’Inghilterra Gary Neville, che ha accusato quelli a capo del gioco inglese di ‘nascondersi’

Cinque club della Premier League hanno utilizzato lo schema di congedo governativo per mettere i membri del personale non giocanti in congedo temporaneo con il contribuente che raccoglieva la maggior parte del conto salariale; questa mossa si è rivelata così impopolare che tre delle squadre – Liverpool, Tottenham e Bournemouth – hanno invertito le loro decisioni, sebbene Newcastle e Norwich continuino a usarlo seconda maglia chelsea

Nessun accordo è stato raggiunto nemmeno su dilazioni o tagli degli stipendi per i giocatori in tutta la Premier League, con gli stessi calciatori che hanno presentato l’iniziativa #PlayersTogether per sostenere il NHS dopo essere stati polemicamente attaccati dal segretario alla salute Matt Hancock per non aver donato parte dei loro stipendi a la lotta al Covid-19 nuova maglia manchester united

Questa mancanza di leadership al vertice ha frustrato Neville, che ritiene che ci sia stata una mancanza di comunicazione aperta da parte del calcio inglese rispetto ad altri settori, e che anche se le discussioni sulla migliore linea d’azione non hanno ancora raggiunto una soluzione, i fan meritavano ancora di essere tenuti aggiornati su come stanno procedendo i colloqui

Il calcio inglese è stato preso di mira per la sua reazione alla pandemia, che ha causato il rinvio a tempo indeterminato di tutte le competizioni in questo Paese e in gran parte d’Europa

