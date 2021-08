28e journée de Major League Soccer : avant-première du match des New York Red Bulls

21/08/2021 à 02:02 CEST

Dimanche prochain à 02h00 se jouera le match de la vingt-huitième journée de la Major League Soccer, qui mesurera à Taureaux rouges et à La ville de New York dans le Arène Red Bull.

Le Les Red Bulls de New York arrive avec impatience le vingt-huitième jour après avoir remporté la victoire dans son fief dans le Arène Red Bull 1-0 contre L’équipage de Colomb, avec un peu de Jean Tolkin. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des 19 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 23 buts pour et 24 contre.

Du côté des visiteurs, le La ville de New York a subi une défaite contre le Union de Philadelphie lors du dernier match (1-0), il cherchera donc la victoire contre le Les Red Bulls de New York pour fixer le cap dans la compétition. Sur les 19 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le La ville de New York il en a remporté neuf et additionne le chiffre de 19 buts encaissés contre 34 en faveur.

Concernant la performance dans son stade, le Les Red Bulls de New York Il a gagné cinq fois, il a perdu deux fois et il a fait match nul deux fois en neuf matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent lui sembler encourageantes. La ville de New York, puisqu’ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Arène Red Bull. Aux sorties, le La ville de New York Il a un bilan de deux victoires, quatre défaites et trois nuls en neuf matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Les Red Bulls de New York pour essayer de briser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Arène Red Bull, obtenant ainsi six victoires, une défaite et un nul en faveur de la Les Red Bulls de New York. De plus, les locaux ont un total de quatre matchs consécutifs sans défaite contre ce rival en Major League Soccer. Le dernier match auquel ils ont joué Taureaux rouges et le La ville de New York dans cette compétition, il a eu lieu en novembre 2020 et s’est terminé par un résultat de 5-2 en faveur du La ville de New York.

Actuellement, entre Les Red Bulls de New York et le La ville de New York il y a une différence de neuf points dans le classement. L’équipe de Gerhard Struber il se classe 10e avec 22 points sur son tableau de bord. Quant au rival, le La ville de New York, est troisième au classement avec 31 points.