28e journée de Serie A: avant le match du Spezia Calcio

19/03/2021 à 18:02 CET



Samedi prochain à 18h00 se jouera le match du vingt-huitième tour de Serie A, qui mesurera Spezia et à Cagliari dans le Stadio Alberto Picco.

Le Spezia Calcio atteint le vingt-huitième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu le dernier match contre le Atalanta par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans six des 27 matches disputés à ce jour avec un chiffre de 34 buts pour et 50 contre.

Pour sa part, Cagliari a subi une défaite contre Juventus dans le dernier match (1-3), il vient donc à la rencontre avec la nécessité de revenir à la victoire dans le domaine de Spezia Calcio. À ce jour, sur les 27 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, ils en ont remporté cinq avec un solde de 30 buts marqués contre 46 encaissés.

En tant que local, le Spezia Calcio a gagné deux fois, a été battu six fois et a fait match nul cinq fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, donc les visites du stade Stadio Alberto Picco Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Cagliari Il a un bilan de deux victoires, sept défaites et quatre nuls en 13 matchs joués, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Spezia Calcio ajouter un résultat positif à la maison.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Stadio Alberto Picco et l’équilibre est d’une défaite en faveur de la Spezia Calcio. La dernière fois que les deux équipes ont disputé cette compétition, c’était en novembre 2020 et le résultat était un match nul (2-2).

À ce jour, entre le Spezia Calcio et le Cagliari il y a une différence de quatre points dans le classement. Le Spezia Calcio Il arrive au meeting avec 26 points dans son casier et occupant la quinzième place avant le match. En revanche, les visiteurs ont 22 points et occupent la dix-huitième place du tournoi.