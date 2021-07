29-25. Les « Warriors » tombent en Hongrie et joueront la passe contre la Russie

31/07/2021 à 15h05 CEST

.

L’équipe féminine espagnole de handball a perdu l’opportunité de sceller son billet pour les quarts de finale des Jeux de Tokyo et la qualification se jouera contre la Russie lors de la dernière journée, après une défaite 29-25 contre la Hongrie samedi.

La défaite a puni le manque de réussite dans le lancement de l’équipe espagnole, qui dès le début du match a subi l’indicible pour résoudre ses attaques.

Ce n’est pas que l’Espagne n’ait pas réussi à faire circuler le ballon couramment, en fait, ceux de Carlos Viver Ils ont donné un avantage au ballon à leurs pivots et ailiers, mais le manque de but les a condamnés.

Parfois en raison d’erreurs dues à ses propres erreurs et d’autres en raison du bon travail du gardien de but Blanka stylo à bille, qui a arrêté trois des quatre premiers lancers de l’équipe espagnole, la vérité est que l’Espagne, après les six premières minutes de jeu, n’a compté qu’un seul but au tableau d’affichage.

Cela n’a pas été gaspillé par la Hongrie qui, contrairement aux “Guerreras”, a converti pratiquement chacun de ses terrains, pour acquérir un revenu plus que dérangeant de quatre buts (5-1) qui a contraint le sélectionneur espagnol à demander d’urgence un temps mort. . . .

La pause n’a guère servi aux “Warriors”, qui n’ont pas seulement continué à augmenter les statistiques du gardien de but Stylo à bille, mais ils ont commencé à enchaîner les pertes de balle qui ont encore accru le désavantage (7-2).

Mais si l’équipe espagnole n’a pas travaillé en attaque, la défense a fait preuve d’un bon ton, malgré les difficultés à contenir les pénétrations de l’arrière gauche Petra Vamos, qui ont entretenu les espoirs.

Ces possibilités de réaction ont augmenté de façon exponentielle grâce aux arrêts de Silvia Navarro, qui ont soutenu l’équipe espagnole pendant de nombreuses minutes avec leurs discours.

Accrochée aux arrêts du Valencien, la défense espagnole a commencé à créer de plus en plus de problèmes pour une équipe magyare qui n’était plus aussi efficace qu’au début.

L’amélioration défensive a permis à l’Espagne de réduire son désavantage sur un score qui n’était plus égal à la pause (14-11) en raison de l’engagement des “Guerreras” à persister dans leurs erreurs de lancer.

Mais l’équipe espagnole avait trouvé la voie : défense, défense et encore défense. Et à cela il a été appliqué dans les premières minutes de la seconde mi-temps, ce qui a permis à celles de Carlos Viver n’être qu’un but (15-14) au tableau d’affichage.

Cependant, à chaque fois que l’Espagne semblait en mesure d’égaliser enfin le score, l’échec intempestif ou la perte du ballon arrivaient.

Ces erreurs ont transformé les hauts et les bas de l’équipe espagnole au tableau d’affichage en une gomme qui semblait rompre définitivement avec les sept buts de retard (23-16) avec lesquels elle disposait onze minutes après la reprise.

Mais quand tout semblait perdu, le caractère irréductible de l’équipe espagnole a émergé, ce gène guerrier qui a permis à l’Espagne de se réengager dans le jeu grâce à sa défense et aux arrêts de Merche Castellanos, qui a remplacé Navarro en seconde période.

La réaction a permis à la Charles Viver Ils n’étaient qu’à un but à l’extérieur 24-23 avec moins de neuf minutes à jouer.

Cependant, ce n’était pas le jour de l’Espagne. Comme cela s’est produit au début du match, il s’est encore écrasé avec le gardien de but Blanka stylo à bille, qui avec trois arrêts pratiquement consécutifs a définitivement condamné l’équipe à la défaite (29-25). Viver.

Fiche technique:

29 – Hongrie: Biron ; Lukacs (1), Tomori (2), Vamos (6), Szollosi-Zacsik (2), Marton (5) et Kisfaludy (2) -équipe de départ- Szikora (ps), Schatzl (-), Klujber (6, 4p ), Hafra (3), Bordas (2), Helembai (-) et Kiss (-)

25 – Espagne: Navarro; Carmen Martín (5, 1p), Almudena Rodríguez (2), Ainhoa ​​​​Hernández (1), Lara González (4), Barbosa (-) et Sole López (-) -équipe de départ- Castellanos (ps), Marta López ( 3) , Eli Cesáreo (3), Jennifer Gutiérrez (5), Pena (2, 1p), Alicia Fernández (-) et Mireya González (-)

Score toutes les cinq minutes : 3-1, 7-2, 8-4, 9-6, 11-7 et 14-11 (mi-temps) 16-14, 21-16, 23-20, 23-21, 27- 23 et 29-25 (Finale)

Arbitres: Fonseca et Santos (POR). Ils ont exclu Vamos, Szollosi-Zacsik, Tomori et Kiss (2) pour la Hongrie pendant deux minutes ; et Ainhoa ​​​​Hernández et Lara González pour l’Espagne.

Incidents: Match correspondant à la quatrième journée du groupe B du tournoi de handball féminin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 disputé au stade national de Yoyogi. Pas de spectateurs.