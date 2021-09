29% des camions espagnols émettent plus de NO2 que permis

09/10/2021 à 08:04 CEST

Le trafic routier est l’une des principales sources d’émissions de gaz à effet de serre. Mais, en outre, en Espagne, les limites légales d’émission de certains composés toxiques, comme le NO2, continuent d’être dépassées, comme vient de le révéler une étude réalisée par la Fédération européenne des transports et de l’environnement (T&E). à partir de l’analyse des émissions des camions à Barcelone et Marid.

Près d’un tiers des camions en Espagne dépassent les limites d’émissions légales de l’UE, selon les tests effectués à Barcelone et Madrid. Il en est ainsi malgré le fait que les fortes émissions de dioxyde d’azote (NO2) du transport routier constituent un grave problème de santé publique et causent la mort prématurée de 50 000 Européens chaque année.

Des tests d’émissions à distance des camions Euro VI (qui sont les dernières normes de pollution atmosphérique de l’UE) sur une période de trois ans (2017-2019) montrent que la 29 % des 587 camions légers et lourds qui ont été mesurés sont de gros émetteurs d’oxydes d’azote (NOx).

Anna Krajinska, ingénieure en émissions chez T&E, a déclaré dans un communiqué : « Les nouveaux camions circulant dans et autour des villes européennes continuent de produire des niveaux mortels de pollution atmosphérique. Les règles de l’UE en matière de transport routier ne font pas assez pour protéger l’air que nous respirons, mettant la santé des citoyens européens en danger ».

Les tests officiels, selon T&E, sont insuffisants, car ils ne durent que deux heures et demie et ne prennent souvent pas en compte les émissions produites dans les conditions de conduite quotidiennes telles que la conduite à basse vitesse et les démarrages à froid (émissions dès le premier démarrage du moteur) .

« Les tests Euro VI ne garantissent pas non plus la durabilité des émissions, ce qui fait que certains modèles émettent davantage avec le temps. Le test n’empêche pas non plus les falsifications lorsque les systèmes de réduction des émissions sont désactivés par ce que l’on appelle des dispositifs de désactivation & rdquor;, ajoute-t-il.

Anna Krajinska, a conclu : «La Commission européenne doit améliorer les essais de camions pour couvrir toutes les conditions de conduite sur route et introduire des mesures anti-falsification robustes. Mais en fin de compte, ce dont nous avons vraiment besoin, c’est de passer de moteurs à combustion polluants à des camions vraiment propres et à zéro émission. Par conséquent, l’UE devrait exiger qu’au moins la moitié des ventes de camions soient à zéro émission d’ici 2030 ″.

Les normes de CO2 des camions de l’UE seront révisées en 2022, donnant à la Commission européenne l’opportunité de fixer des objectifs plus ambitieux et de mettre fin à la vente de la plupart des camions à combustion interne d’ici 2035.

