29 mèmes qui résument à quel point les illusions mortelles sauvages sur Netflix sont vraiment ⋆ .

Si vous venez de regarder Deadly Illusions sur Netflix, vous êtes probablement dans la terrible accalmie du film Netflix, vous vous demandez ce que vous venez de vous soumettre. Mais ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas le seul à avoir trouvé cela totalement dérangé et bizarre, comme tous les mèmes que les gens ont postés sur Deadly Illusions le prouveront bientôt.

Le film est plein de moments ridicules, et ne me lance même pas sur la fin. Le maillot de bain? Le soutien-gorge shopping? Les voix étranges? Les drapeaux rouges? Le meurtrier? C’est juste beaucoup à prendre.

Voici les meilleurs mèmes et réactions à l’accident de voiture qui est Deadly Illusions sur Netflix, jusqu’à présent.

Je pense vraiment que la partie la plus dérangeante de #DeadlyIllusions sur Netflix est quand Mary fuyait Grace et pensait qu’il valait mieux essayer de se cacher dans le réfrigérateur pic.twitter.com/ja8MCMfRDu

Je regarde des illusions mortelles sur Netflix et je ne peux pas comprendre ce qui se passe vraiment et ce qui n’est pas lmao

oh Seigneur des films, aidez-moi, car j’ai péché. Je viens de regarder l’atrocité qui s’appelle «Deadly Illusions» sur Netflix et c’est tellement absurde et terriblement conçu que j’ai l’impression de me devoir des excuses pour le temps que j’ai perdu. #DeadlyIllusions

– ʐɛ ʀɨɮɛɨʀօ ɮʀǟ ռɖ ǟ օ (@ZeBrandao) 19 mars 2021