29 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée au courant des dernières | La technologie

Facebook et Instagram afficher un nouveau message dans l’application iOS: ils vous conseillent donnez-leur la permission de vous suivre, pour “garder l’application gratuite”.

En Australie, la cybersécurité va devenir une matière obligatoire à la fois à l’école primaire et secondaire. Quand verrons-nous quelque chose de similaire ici, au-delà de la conférence d’un après-midi donnée dans certaines écoles?

Comme chaque week-end, nous avons publié quelques articles et analyses intéressants. Nous vous recommandons les tests du Xiaomi Mi 11 Lite 5G, du haut-parleur Vodafone Átika et du Roborock S7. Parmi les rapports, les meilleures applications en 2021 pour accéder à votre ordinateur depuis votre mobile, astuces pour que les écouteurs ne vous dérangent pas, comment récupérer des fichiers supprimés dans Windows 10 sans programmes, guide ultime des raccourcis clavierdes conseils pour acheter un micro-ondes, qu’est-ce que SCoPEx, beaucoup plus.

Actualités technologiques

C’est le programme avec lequel l’Australie veut enseigner la cybersécurité dans tous ses collèges et instituts. Lire les nouvelles

Facebook et Instagram font peur: si vous ne vous laissez pas espionner, ils pourraient être payés. Lire les nouvelles

Apple pourrait annoncer la troisième génération d’AirPods et d’Apple Music Hi-Fi dans quelques semaines. Lire les nouvelles

Téléphones portables

La prochaine version de Siri pourrait reconnaître la voix d’un imposteur pour l’ignorer. Lire les nouvelles

Samsung manque l’existence du Galaxy S21 FE. Lire les nouvelles

Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G en vaut-il la peine? Lire l’analyse et l’opinion

Le Xiaomi Mi 11 Ultra vise son lancement européen pour le 11 mai. Lire les nouvelles

AnyDesk ou TeamViewer? Les meilleures applications en 2021 pour accéder à votre ordinateur depuis votre mobile. Consultez la liste

Ordinateurs et tablettes

Vous pouvez désormais ouvrir vos documents Word et PowerPoint directement dans le navigateur Edge. Lire les nouvelles

Comment récupérer des fichiers supprimés sur Windows 10 sans avoir besoin de programmes. Lisez le tutoriel

Le guide ultime des raccourcis clavier: Windows, Mac, Android, iOS, Gmail, YouTube, etc.. Consultez la liste

Mode de vie

Nous avons minutieusement testé Vodafone Átika, l’enceinte intelligente de Vodafone. Lire les nouvelles

Conseils et guide pour l’achat d’un micro-ondes: puissance, fonctions et tout ce dont vous devez tenir compte. Consultez le guide d’achat

5 raisons pour lesquelles le Huawei Band 6 aspire à être le meilleur smartband de 2021. Lire le rapport

Est-ce que tous les écouteurs vous dérangent? Astuces pour rendre vos casques plus confortables. Lire le rapport

Nous avons testé le robot le plus avancé de la marque, le Roborock S7. Lisez notre analyse et notre avis

Astuces secrètes pour garder vos serviettes douces et fraîches dès le premier jour. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Quels films regarder sur Netflix, HBO et Prime Video si vous voulez vous sentir mal à l’aise. Lire le rapport

EA confirme qu’il fonctionne sur Les Sims 5 et qu’il disposera du mode multijoueur. Lire les nouvelles

10 jeux pour Switch, PS4, PS5 et Xbox qui sont aujourd’hui à un prix avantageux. Lire le rapport

Moteur

L’Audi A6 e-tron projettera un écran sur le mur pour jouer à des jeux vidéo pendant le chargement. Lire les nouvelles

C’est ainsi que les vandales désactivent les bornes de recharge pour voitures électriques en Europe. Lire les nouvelles

La science

Ce panneau solaire n’a pas besoin de la lumière du soleil pour produire de l’électricité. Lire les nouvelles

Qu’est-ce que SCoPEx et comment vise-t-il à réduire le réchauffement climatique? Lire le rapport

Avec cet exosquelette, vous pouvez marcher 40% plus vite. Lire les nouvelles

C’était le premier astronaute de nuit à atterrir en plus de 50 ans. Lire les nouvelles

Les ingénieurs travaillent à équiper les robots de tissus musculaires vivants. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Une femme est accusée de détournement de fonds parce qu’elle n’a pas rendu un film VHS qu’elle avait loué il y a 21 ans. Lire les nouvelles

C’est la bière la plus grossière que vous puissiez essayer, et c’est un avertissement pour le changement climatique. Lire les nouvelles

