29 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informé des dernières | La technologie

Ceci est le résumé des dernières technologies de ComputerHoy.com. Tous les jours de la semaine à 6h30 du matin, pour vous tenir au courant de tout ce qui s’est passé au cours des dernières 24 heures.

Notre collègue Alejandro Alcolea continue à Hawaï pour assister en direct à la présentation de l’actualité de Qualcomm. Nous vous montrons comment ils fonctionnent les caméras révolutionnaires du Snapdragon 8 Gen 1, la première information de Console Qualcomm et Razer, et Processeur Snapdragon 8cx Gen 3 du PC.

Hier, c’était jour de présentation : nous avons rencontré le nouveau Honneur 60 et 60 Pro, les Samsung Galaxy A13 5G, quelques montres et nouveaux écouteurs de Huawei … et le cyber sifflet de Tesla.

À la fin, Bizum aura sa propre application indépendante. Nous vous disons quelles nouvelles cela apportera.

Actualités technologiques

Spotify Wrapped est là, vous pouvez donc découvrir les chansons que vous avez le plus écoutées cette année. Lire les nouvelles

Les ordinateurs quantiques détruiront les crypto-monnaies et la blockchain dans 3-4 ans, selon les experts. Lire les nouvelles

Des millions d’imprimantes HP ont un besoin urgent d’une mise à jour – tous les modèles concernés. Lire les nouvelles

Une loi pour freiner les robots d’achat automatisés : le dernier effort pour sauver les cadeaux de Noël. Lire les nouvelles

Bizum s’apprête à lancer sa propre application pour le plus grand plaisir de tous ses clients : comment cela fonctionnera-t-il ? Lire les nouvelles

L’avenir terrifiant du Metaverse dessiné par le président de Telefónica lvarez-Pallete. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Honor 60 et Honor 60 Pro sont déjà officiels, milieu de gamme avec contrôle gestuel axé sur les jeunes et les réseaux sociaux. Lire les nouvelles

Samsung Galaxy A13 5G, c’est le nouveau smartphone qui rivalisera avec le milieu de gamme de Xiaomi. Lire les nouvelles

Le Snapdragon 8 Gen 1 promet de révolutionner la photographie et la vidéo mobiles, et nous l’avons testé pour voir si c’est vrai. Lire le rapport

Le Xiaomi 12 sera le premier smartphone au monde à embarquer le Snapdragon 8 Gen 1. Lire l’actualité

Ordinateurs et tablettes

Microsoft aurait écouté les utilisateurs et améliorerait deux fonctionnalités de Windows 11 qui ont reçu de nombreuses plaintes. Lire les nouvelles

Le Snapdragon 8cx Gen 3 pour Windows 11 est à la recherche du M1 d’Apple… et d’Intel. Lire les nouvelles

Il s’agit de l’Apple-1 construit par Jobs et Wozniak en 1976 qui a été vendu pour 400 000 $. Lire les nouvelles

Mode de vie

Les numéros de téléphone les plus dangereux pour votre poche selon l’OCU que vous devriez éviter d’appeler. Lire les nouvelles

Shiba Inu est-il la crypto la plus dangereuse que vous puissiez avoir dans votre portefeuille ? Lire les nouvelles

Ce sont les grandes nouveautés de Huawei : Watch GT 3 Series, FreeBuds Lipstick et Watch Fit mini. Lire les nouvelles

La technique infaillible pour nettoyer les miroirs sans laisser de trace. Lire les nouvelles

Après une nuit blanche ou une fête… vaut-il mieux dormir 1 ou 2 heures, ou rien ? Lire les nouvelles

L’OCU choisit le meilleur nougat classique que vous pouvez acheter chez Mercadona, Lidl ou Carrefour. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Android 12 pour Android TV et Google TV est désormais officiel : toutes ses nouveautés et améliorations. Lire les nouvelles

Razer et Qualcomm créent une console qui ressemble à une Xbox portable, mais que vous ne pourrez pas acheter. Lire les nouvelles

Snapdragon Studios est le plan de Qualcomm pour transformer les mobiles en consoles portables de nouvelle génération. Lire les nouvelles

Moteur

La nouvelle fonctionnalité que Google prépare pour Android Auto est une arme à double tranchant. Lire les nouvelles

Android Auto commence à recevoir une nouvelle fonction que beaucoup attendaient depuis longtemps. Lire les nouvelles

Si vous avez un SUV ou un monospace et que vous habitez en ville, la DGT a une mauvaise nouvelle pour vous. Lire les nouvelles

Science

Ce projet de taxi électrique volant vient de Chine et si vous le voyez, vous croirez qu’il s’agit d’un vaisseau spatial. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Vous pouvez maintenant acheter le pull de Noël de Microsoft qui cette année est plus laid que jamais. Lire les nouvelles

Orion double la taille de l’écran de la Nintendo Switch. Lire les nouvelles

La dernière création de Tesla vaut 50$ et est un best-seller : un sifflet ! Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technologique du jour. Passe une bonne journée!