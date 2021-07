29 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

in

Bienvenue dans le tour d’horizon des nouvelles techniques de mercredi. L’actualité du matin dans une sélection de titres regroupés par sujet.

D’anciens programmeurs de WhatsApp ont introduit leur propre application de messagerie, axée sur la confidentialité et sans publicité. Il s’appelle HalloApp.

Microsoft a présenté hier sa propre distribution Linux, CBL-Mariner. Mais ce n’est pas pour tout le monde, car il n’a pas d’interface graphique.

Réaliser un rêve d’enfant, Jeff Bezos s’est envolé dans l’espace hier dans sa propre entreprise spatiale. Une réalisation aussi digne que la fondation d’Amazon. Il a remercié tous les employés et clients d’Amazon d’avoir “payé mon voyage”. Votre sincérité est appréciée…

Actualités technologiques

Android vous avertira de lever la tête lorsque vous marchez si vous ne voulez pas entrer en collision avec ce qui est devant vous. Lire les nouvelles

Pourquoi la lumière monte ou descend de jour en jour ? Aujourd’hui, nous avons un nouveau record historique. Lire les nouvelles

Les 5 idées clés qu’Andy Jassy révèle dans son premier e-mail aux salariés en tant que PDG d’Amazon. Lire les nouvelles

HalloApp : Le réseau social privé et sans publicité créé par d’anciens employés de WhatsApp. Lire les nouvelles

DuckDuckGo lance un service pour protéger la confidentialité de votre courrier électronique. Lire les nouvelles

Peu importe si vous êtes en retard, vous pouvez désormais rejoindre les appels vidéo WhatsApp à tout moment. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Adieu l’écran mobile cassé : ils créent un matériau qui se répare en moins d’une seconde. Lire les nouvelles

Sony fait enfin mouche avec les appareils photo. Nous analysons le Xperia 1 III. Lire l’analyse et l’avis

ZTE Axon 30 5G : design, fonctionnalités et tout ce que nous savons jusqu’à présent. Lire les nouvelles

Où trouver les meilleurs GIFs pour WhatsApp. Lire le tutoriel

Les meilleures coques étanches pour téléphones portables qui vous protégeront à la plage, à la piscine ou en rivière. Lire le rapport

Comment nettoyer votre iPhone selon Apple (et quel produit éviter). Lire les nouvelles

Ordinateurs et tablettes

Comment supprimer le mot de passe de démarrage dans Windows 10. Lire le tutoriel

Des extensions que vous ne pouvez pas manquer dans Google Chrome. Lire le rapport

C’est le Linux de Microsoft, CBL-Mariner, et vous ne l’aimerez pas. Lire les nouvelles

C’est ainsi que les principaux problèmes avec WhatsApp Web sont résolus. Lire le tutoriel

Mode de vie

Les meilleurs écouteurs bluetooth de type AirPods (intra-auriculaires sans fil) que vous pouvez acheter en 2021. Consulter la liste

Le ‘luisvi for techies’ : Louis Vuitton lance une enceinte de luxe pour les plus exquises. Lire les nouvelles

L’appareil le plus pratique de Lidl est de retour – hacher la viande, faire des saucisses, de la purée et plus encore. Lire les nouvelles

Le produit Mercadona le plus désiré par les athlètes est déjà en vente dans toute l’Espagne. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Une copie scellée de ce jeu vidéo est vendue aux enchères pour 600 $. Lire les nouvelles

La main robotique qui vous bat en jouant à Mario Bros avec votre même manette. Lire les nouvelles

Moteur

Honda HR-V 2021 : le SUV hybride à trois moteurs. Lire les nouvelles

Pourquoi est-il important d’utiliser la voie de droite sur la route selon la DGT ? Lire les nouvelles

Quels sont les taux d’alcool dans les autres pays européens. Lire les nouvelles

La science

Jeff Bezos devient astronaute et vous remercie d’avoir payé son voyage dans l’espace. Lire les nouvelles

Ce robot est capable de jouer des chansons sur un piano. Lire les nouvelles

Ce plastique biodégradable se décompose au soleil et à l’air. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Le bus piscine pour piquer une tête dans la rue. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!