29 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

Vous n’avez pas pu suivre l’actualité technologique hier ? Il n’y a pas de problème. Ici, vous avez les meilleures nouvelles des dernières 24 heures organisées par catégories.

Les messages haineux Ils sont l’un des cancers des réseaux sociaux (et de l’être humain). Hier sur Twitch, les principaux streamers se sont mis en grève pour protester contre les messages toxiques. Twitter, pour sa part, a publié un mode sans échec qui ignore les utilisateurs avec un langage grossier.

Des rumeurs assez fiables suggèrent que à la fin du mois Microsoft présentera de nouveaux ordinateurs Surface, et montrera également plus de trucs Windows 11, qui ouvre le 5 octobre.

On sait que le Pixel 6 aura un processeur propriétaire créé par Google. Mais maintenant, tout indique que la même chose se passe avec Chromebooks.

Actualités technologiques

Twitter veut éliminer complètement la haine de son réseau social et pour ce faire, il a créé le mode sans échec. Lire les nouvelles

Ce malware pourrait vendre votre bande passante au plus offrant sur Internet. Lire les nouvelles

Le Google Tensor semble n’être qu’un début, Google planifierait ses propres processeurs pour Chromebooks. Lire les nouvelles

Telegram atteint la version 8.0 : appels vidéo de groupe avec une infinité de membres et bien d’autres nouvelles. Lire les nouvelles

Twitch connaît sa première grève de créateur en raison de raids haineux. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Le Samsung Galaxy S21 FE apparaît dans un manuel divulgué confirmant sa conception et ses principales fonctionnalités. Lire les nouvelles

Les Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro sont filtrés : design, appareils photo et bien plus encore. Lire les nouvelles

Pourquoi vous devriez toujours utiliser plusieurs navigateurs Web sur vos appareils. Lire les nouvelles

Ordinateurs et tablettes

La nouvelle Microsoft Surface pourrait arriver ce mois-ci. Lire les nouvelles

Samsung travaillerait sur un ordinateur portable avec un écran pliable dans le style de son Galaxy Z Fold 3. Lire l’actualité

Windows 11 arrivera, pour l’instant, sans l’une de ses nouveautés les plus désirées. Lire les nouvelles

Mode de vie

La conception complexe de la nouvelle Apple Watch Series 7 retarderait son lancement. Lire les nouvelles

Erreurs très courantes que vous devez éviter à tout prix si vous ne voulez pas être piraté. Lire les nouvelles

5 astuces pour vous convaincre de faire du sport, même si vous détestez ça. Lire les nouvelles

Astuces faciles pour nettoyer et désinfecter toute votre maison avec de l’eau de Javel. Lire les nouvelles

Mercadona clone l’un des bonbons les plus populaires au monde et la folie éclate. Lire les nouvelles

Mi Induction Cooker 2, la nouvelle plaque à induction Xiaomi arrive avec NFC. Lire les nouvelles

Surprenante astuce virale pour nettoyer le carrelage et le laisser impeccable avec deux ingrédients. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

C’est la série Netflix la plus regardée aux États-Unis qui est à peine connue en Espagne. Lire les nouvelles

C’est le nouveau titre qui vise à révolutionner les jeux de football. Lire les nouvelles

Conseils et guide pour l’achat d’un PC de bureau de jeu. Lire le rapport

Moteur

Un juge interdit à un homme de s’approcher de l’autoroute AP-7 pendant un an, pourquoi ? Lire les nouvelles

La DGT vous explique comment agir si vous êtes surpris par une inondation dans la voiture. Lire les nouvelles

Dans quelles circonstances peut-on utiliser la voie de gauche pour éviter des amendes de 80 euros de la DGT. Lire les nouvelles

10 voitures de sport des années 70 à connaître. Lire les nouvelles

Science

L’ère de l’exploitation minière lunaire commence : la NASA verse 10 centimes à une entreprise pour obtenir du régolithe sur la Lune. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Ce clavier « pour les nuls » vous évite de gâcher les appels vidéo. Lire les nouvelles

Ils créent une Google Maps des tombes pour pouvoir localiser vos ancêtres. Lire les nouvelles

Ne vous inquiétez pas si le haut-parleur Alexa commence à vous crier dessus, c’est sa dernière fonctionnalité. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!