29 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

Un café au lait ou un jus dans une main, le téléphone portable ou la souris dans l’autre, et pour profiter du résumé de l’actualité technologique le matin au petit-déjeuner ou à la pause au travail.

Sir Clive Sinclair, créateur de l’ordinateur mythique des années 80, le ZX Spectrum, est décédé à l’âge de 81 ans.

Le portable pas cher Redmi 10, qui ces dernières années est toujours parmi les meilleures ventes en Espagne, vient de sortir la version 2021.

Les pionniers de la crypto-monnaie commencent à les critiquer, car ils sont devenus le contraire de ce qu’ils recherchaient : un nouvel outil du capitalisme le plus sauvage et le plus spéculatif.

Actualités technologiques

Téléphones portables

Ordinateurs et tablettes

Mode de vie

Loisirs et jeux

Moteur

Science

Les curiosités du jour

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!