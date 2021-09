29 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

in

Bienvenue au résumé de la technologie actuelle à 6h30 du matin, sur ComputerHoy.com. Toutes les informations les plus pertinentes des dernières 24 heures, regroupées en un seul endroit.

Amazon a laissé tout le monde bouche bée mardi, avec la présentation de votre robot Astro. Un jour plus tard, les développeurs ont remis en question des aspects tels que la vie privée ou son utilité réelle…

Google a organisé un événement hier pour montrer comment vous avez intégré l’IA dans votre navigateur, et les nouvelles fonctionnalités sont très cool.

Nous avons minutieusement testé les accessoires du mobile pliable Samsung Galaxy Z Fold 3, pour vérifier si l’expérience utilisateur change. Ne manquez pas le reportage.

Actualités technologiques

Intelligence artificielle et améliorations de la recherche parmi les principales nouveautés de l’événement Google Search On. Lire les nouvelles

YouTube passe enfin à l’action avec des vidéos anti-vaccins. Lire les nouvelles

La police met en garde contre une arnaque dangereuse qui vole votre mot de passe bancaire et votre carte. Lire les nouvelles

Google Illustrations donnera une touche de couleur et d’originalité à votre photo de profil. Lire les nouvelles

Les doutes sur le nouveau robot Amazon s’envolent dès sa présentation : il va se jeter dans les escaliers, préviennent-ils. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Même l’iPhone 13 n’est pas exempt de problèmes avec iOS 15. Lire les nouvelles

Que sont les milliampères (et pourquoi sont-ils si importants pour votre batterie mobile ?. Lire le rapport

Les accessoires pour Galaxy Z Fold 3 : changent-ils l’expérience utilisateur ? Lire le rapport

Comment envoyer des messages autodestructeurs sur WhatsApp. Lire les nouvelles

Huawei pourrait lancer le Mate V cette année : son propre Galaxy Z Flip pliable. Lire les nouvelles

WhatsApp prépare une fonction sur Android pour contrôler les contacts potins. Lire les nouvelles

Ordinateurs et tablettes

Le nouveau Microsoft Paint est lancé avec une semaine avant l’arrivée de Windows 11. Lire l’actualité

Les traitements de texte IA ont un problème majeur avec le langage offensant. Lire les nouvelles

Mode de vie

Astuces faciles pour nettoyer la télécommande et la laisser comme neuve. Lire les nouvelles

Mercadona et Lidl hors de la nouvelle liste OCU des supermarchés les moins chers en 2021. Lire l’actualité

Astuces pour laver les chaussettes blanches et les laisser impeccables. Lire les nouvelles

La gamme de produits realme est élargie, ils ont maintenant une machine à laver. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Prochain pari de StarWars sur Disney Plus : amener le livre de Boba Fett à l’écran. Lire les nouvelles

Les performances du Steam Deck viennent d’être révélées et cela ne va pas décevoir les joueurs. Lire les nouvelles

Moteur

Comment Porsche prévoit de continuer à vendre des voitures à essence en 2035. Lire l’actualité

Comment éviter l’aquaplaning tant redouté en deux étapes simples, selon la DGT. Lire les nouvelles

La DGT explique la signification de ce fameux signal que presque aucun conducteur ne comprend. Lire les nouvelles

Top 10 des hybrides rechargeables les plus vendus en 2021. Lire les nouvelles

Qu’est-ce qu’Android Automotive OS, comment ça marche et quelles sont les différences avec Android Auto. Lire les nouvelles

Science

Café soluble vs café moulu : lequel est le plus sain ? Lequel a le plus de caféine ? Lire les nouvelles

Des tomates qui réduisent le stress et abaissent la tension artérielle sont en vente au Japon. Lire les nouvelles

Les univers parallèles ne sont pas que de la science-fiction, selon une nouvelle étude scientifique. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Obtenez 64 dessins animés en quelques secondes : cette IA les génère à partir d’une photo. Lire les nouvelles

Téléchargez gratuitement la première bande dessinée en réalité augmentée de la NASA. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!